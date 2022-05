Holstein Kiel: Auch Fabian Reese vor dem Abflug?

Kiel

Seit fünf Partien ist der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ungeschlagen. Der Klassenerhalt wurde vorzeitig mit Bravour eingetütet. Doch spätestens nach dem Saisonfinale am Sonntag (15.30 Uhr) in Sandhausen müssen die Kaderplaner der Störche mit Blick auf das sechste Spieljahr im Bundesliga-Unterhaus unabhängig von den aktuellen Lobeshymnen eine strategische Grundsatzfrage klären: Qualität behalten oder doch Transfererlöse generieren?

Zur Erinnerung: Im Sommer 2021 verließen mit Jae-Sung Lee und Janni Serra zwei kaum zu ersetzende Eckpfeiler nach Ablauf ihrer Verträge die KSV Holstein. Ablösefrei. Weil beiden Unterschied-Spielern im Jahr zuvor ein gewünschter Wechsel aus sportlichen Gründen verwehrt worden war. Ein wirtschaftliches Risiko, das nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg nur bedingt aufging. Mittelfeld-Stratege Jonas Meffert schloss sich als Dritter im Bunde per Ausstiegsklausel für bescheidene 500 000 Euro dem Hamburger SV an.

Top-Speed für den Volkspark: Hamburger SV soll Interesse am Kieler Flanken-König haben

Heute kann Störche-Sportchef Uwe Stöver ohne die feststehenden Abgänge von Phil Neumann (ablösefrei zu Hannover 96), Ioannis Gelios (Ziel unbekannt) und Fiete Arp (nach Leih-Ende zurück zum FC Bayern) mit 26 Profis planen, deren Kontrakte mindestens bis 2023 datiert sind. Doch was ist mit Leistungsträgern wie Fabian Reese?

Mit seinem Top-Speed (35,24 km/h, Platz sieben in Liga zwei), seinen rasanten Dribblings und seiner Hingabe für Flanken aus dem Spiel (140, Liga-Bestwert) hat sich der 24-jährige Flügel-Turbo ins Transfer-Schaufenster manövriert. Sein Vertrag läuft in gut 13 Monaten aus. Ohne eine vorzeitige Verlängerung des Engagements kann die KSV nur noch in der anstehenden Wechselperiode Geld für Reese verlangen.

Als möglicher Interessent wird an der Gerüchtebörse der HSV gehandelt. Der sucht nach dem Abgang von Faride Alidou (Eintracht Frankfurt) nach neuer Geschwindigkeit auf der Außenbahn. Reeses Berater-Agentur „Sports Excellence“ rühmt sich zudem mit einem guten Netzwerk in England und Italien. Laut Informationen von KN-online soll die festgeschriebene Ablöse des gebürtigen Kielers im niedrigstelligen Millionen-Bereich liegen. „Ich weiß zurzeit weder etwas von einer Anfrage noch von einem konkreten Angebot“, so Stöver am Mittwoch.

Neumann-Nachfolger gesucht: Jan Gyamerah ein Kandidat für die Störche?

Ein Status quo, der sich schon bald ändern könnte. Und dies nicht nur im Fall Reese. Personelle Neuerungen in moderatem Maße schließt der Geschäftsführer Sport keineswegs aus: „Ob wir bestimmte Dinge proaktiv angehen werden oder der eine oder andere Spieler auf uns zukommt, weil er unzufrieden ist oder sich mehr Spielzeiten wünscht, das werden die Gespräche in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Wir arbeiten mit Blick auf potenzielle Neuzugänge aber auf Hochtouren daran, die bestehenden Vakanzen zu schließen.“

Letztere Aussage bezieht sich vor allem auf Gelios und Neumann. Gefahndet werde „nach einem rechten Innenverteidiger für die Dreierkette, der auch als rechter Außenverteidiger in der Viererkette spielen kann“, so Stöver. Unter Berücksichtigung der beschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten der KSV Holstein bietet der Spielermarkt auf dieser Position ein überschaubares Angebot.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ablösefreien Jan Gyamerah (26/HSV) und Adam Dzwigala (26/St. Pauli) könnten das Neumannsche Stellenprofil erfüllen. Auch eine Leihe des Freiburger Talents Kiliann Sildillia (19) wäre – wenn finanziell darstellbar – denkbar. Mit der wahrscheinlichen Konsequenz, dass ein Kieler Eigengewächs wie Nico Carrera (20/Vertrag bis 2025) zwecks Spielpraxis ebenfalls ausgeliehen werden müsste. Zumindest die Nachfolge von Gelios könnte derweil mit dem 20-jährigen Tim Schreiber (RB Leipzig/zuletzt ausgeliehen an den Drittligisten Halle) schon bald geklärt sein.