Bremen

Im Sommer 2017 stieg Markus Anfang auf zu einem der Helden der jüngeren Holstein-Geschichte. Mit der KSV schaffte Cheftrainer Anfang den ersehnten Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga, untermauerte seinen Heroenstatus durch eine formidable Kieler Premierensaison im Unterhaus, die ein Jahr später beinahe mit dem direkten Durchmarsch in die Bundesliga gekrönt wurde. Ein Traum, der erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg platzte. Gefolgt von einem emotionalen Abschied nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen und vor der Kieler Fankurve, als Anfang die Störche in Richtung seiner Heimatstadt Köln verließ.

Dreieinhalb Jahre später scheint kaum noch etwas übrig vom Ansehen des Fußball-Lehrers. In der Impfpass-Affäre um den 47-Jährigen wird es immer enger. Die Staatsanwaltschaft Bremen veröffentlichte am Montag neue Erkenntnisse, die den Verdacht der Fälschung seines Impfzertifikats erhärten. Nach einem Bericht des „Kicker“ wird nun auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen Anfang ermitteln. Ihm drohen demnach sportrechtliche Konsequenzen, die von einer Geldstrafe bis zu einem zeitweisen Funktionsverbot als Trainer reichen könnten.

Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Anfangs Impfpass gefälscht ist

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass Anfang an keinem der beiden in seinem Impfpass dokumentierten Termine von dem dort angegeben Impfzentrum erfasst wurde. Das habe eine Recherche bei der Kassenärztlichen Vereinigung ergeben, die dieses Impfzentrum in Köln betreibt. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass die bei Anfangs erstem Termin angegebene Chargennummer des Impfstoffs nie verimpft wurde. Die Chargennummer des zweiten Termins wurde nach Angaben des Oberstaatsanwalts Frank Passade zwar verimpft – jedoch nicht an dem in Anfangs Dokument angegebenen Tag. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb davon aus, dass der Impfausweis des früheren Bundesliga-Profis gefälscht ist.

Am Donnerstagabend vergangener Woche war bekanntgeworden, dass gegen Anfang wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats ermittelt wird. Das Bremer Gesundheitsamt hatte ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil der Behörde mehrere Unregelmäßigkeiten in dem Zertifikat aufgefallen waren. So soll Anfang zum Beispiel am Tag seines vermeintlichen ersten Impftermins in Köln ein Auswärtsspiel mit seinem damaligen Klub Darmstadt 98 in Würzburg gehabt haben.

Werder Bremen verzichtet auf Schadensersatzforderungen

Wegen der Ermittlungen traten Anfang und sein Co-Trainer Florian Junge am Sonnabend vor dem Bremer Heimspiel gegen Schalke 04 (1:1) zurück. Gegen Junge besteht ebenfalls der Verdacht, dass er einen gefälschten Impfpass genutzt hat.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich Anfang mittlerweile einen Anwalt genommen, aber noch keine Aussage zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gemacht. „Sein Anwalt wird erst einmal Akteneinsicht fordern“, sagte Passade. Anfang hatte am vergangenen Donnerstagabend in einer Pressemitteilung des SV Werder zunächst versichert, dass er geimpft sei und die Vorwürfe zurückgewiesen.

Mögliche Schadensersatzforderungen gegen Anfang werden die Bremer allerdings nicht erheben. Denkbar war ein solcher Ansatz allein deshalb, weil Werder im Sommer eine sechsstellige Ablösesumme für den 47-Jährigen an Darmstadt 98 bezahlt hatte. „Wir haben uns mit ihm auf eine sofortige Auflösung des Vertrags geeinigt. Damit ist für uns die Akte Markus Anfang geschlossen“, betonte Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry.

Die Bremer müssen nun zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate einen neuen Trainer suchen. Als Topkandidat gilt ein weiterer Ex-Kieler: Ole Werner, der im September von seinem Amt als Cheftrainer der Störche zurückgetreten war.

Von Sebastian Stiekel und Niklas Schomburg