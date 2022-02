Holstein Kiel: "Außenristinho" Sterner nimmt sich Gnabry als Vorbild

Kiel

Erst explodierten die Emotionen. Und dann fast das Smartphone. Gezählt habe er die Nachrichten nicht nach seinem Sensationstor zum 1:0 für Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf, sagt Jonas Sterner, „aber es waren sehr, sehr viele“. Der bildschöne Dropkick ins Glück, Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit unter die Querlatte gemalt, hat den 19-Jährigen von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zum gefragten Mann gemacht, zum gefeierten Mann. Finn Porath etwa schrieb bei Instagram nur ein Wort: „Unfassbar“. Auch Lewis Holtby verneigte sich, adelte Sterner als „Außenristinho“. Wertschätzung. Anerkennung. Begeisterung.

„Ich fühle mich total geehrt, wenn meine Mitspieler sich so mit mir freuen – das ist einfach schön“, sagt Sterner, der mit seinem Treffer vom Sonntag nicht nur ein ansonsten schlechtes Fußballspiel zum unvergesslichen Happening aufgewertet, sondern auch den vorläufigen Höhepunkt seiner eigenen Entwicklung erreicht hat. Jonas Sterner, Juwel, Goldjunge, Versprechen. Eines, das auch deshalb einlösbar scheint, weil er selbst sich aus so etwas wie dem gerade Erlebten nicht viel macht.

Vorlage, Tor, Schalkes Ouwejan kaltgestellt – Sterners eindrucksvolle Bilanz

„Ich bin glücklich, dass ich jetzt auf meine Spielzeit komme. Und ich freue mich umso mehr, dass ich mich so einbringen kann. Aber zufrieden bin ich dadurch nicht“, sagt er. „Es gibt noch so viel, wo ich mich weiter verbessern kann.“ Er wolle zunächst einmal dahinkommen, sagt Sterner, „dass alles ein bisschen selbstverständlicher wird auf der Position. Die spiele ich nun ja auch noch nicht so lange.“

Für den Hype sollen ruhig andere zuständig sein, Sterner will lieber weiter arbeiten, an seiner Performance schrauben, sich in die Details fressen. Schließlich könnte das ein längerfristiger Job werden, da draußen auf dem rechten Flügel im 3-5-2. Seine bisherige Bilanz im Ganz-außen-Dienst: Gala beim Startelfdebüt gegen den FC St. Pauli (3:0) samt Vorlage, auf Schalke Thomas Ouwejan kaltgestellt, jetzt als Joker zum König avanciert. Kann man so machen. Auch wenn man sich eigentlich nie auf dieser Position gesehen hat.

„Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich das schon einmal in der U 23 gespielt. Da dachte ich erst einmal: Boah, das kann ich mir eher nicht vorstellen“, sagt Sterner, der eigentlich eher das Zentrum als seinen natürlichen Lebensraum sieht, und lacht. „Aber je öfter ich es spiele, desto mehr Spaß macht es mir. Ich nehme die Rolle an – und traue es mir auch dauerhaft zu.“

„Ich habe nicht wirklich über einen Wechsel nachgedacht“

Dauerhaft, das heißt: über die Saison hinaus. Bis 2024. Mit beidseitiger Option bis 2025. Im Januar hat Sterner, der offiziell auch zum E-Sports-Team der KSV gehört, seinen Vertrag bei Holstein Kiel verlängert. Eine Formsache, wie er verrät. „Ich habe nicht wirklich über einen Wechsel nachgedacht, weil ich mich sehr wohl fühle“, sagt er. „Und natürlich, weil es unter dem neuen Trainer zuletzt für mich echt gut lief.“

Marcel Rapp, sein Förderer, als Faktor. „Unser Austausch ist extrem eng“, sagt Sterner. „Wir reden eigentlich jeden Tag darüber, was ich im Training schlecht oder gut gemacht habe.“ Und dann ist da natürlich noch die Nähe zur Familie in Winnert bei Husum. Für Sterner, der sich als „heimatverbunden“ bezeichnet, von hohem Wert. An praktisch jedem freien Tag fährt er nach Hause. Darts und Billard spielen mit den Freunden vom Dorf, dem endlosen nordfriesischen Horizont auf dem Rad entgegenfahren – das erdet. Da ist die schillernde Fußballwelt plötzlich weit weg. Da zählt ein Traumtor in der Zweiten Liga so viel wie ein dreckiger Abstauber auf dem Bolzplatz.

Und doch will Sterner, über den Rödemisser SV und den TSV Hattstedt 2016 zur KSV gekommen, hoch hinaus. Er will mehr, will lernen. Und sei es von den Größten. Ob er ein Vorbild in seiner neuen Rolle habe? „Ich schaue mir viele Bayern-Spiele an. Sie spielen das gerade häufig mit Coman, Sané und Gnabry auf den Flügelpositionen. So ein Gnabry hat das dort auch extrem schnell angenommen, obwohl es gar nicht seine Position ist“, sagt Sterner. „Das beeindruckt mich schon.“

Er selbst ist gerade auch dabei, nachhaltig zu beeindrucken. Noch kein Gnabry, aber zumindest schon ein „Außenristinho“. Jonas Sterner, der geerdete Goldjunge, geht seinen Weg.