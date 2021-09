Kiel

Segelt die Ecke mal wieder an Freund und Feind vorbei, oder stimmt die Zuordnung bei der gegnerischen Freistoßflanke nicht, dann grantelt Volkes Stimme auf der Tribüne: „Was machen die eigentlich im Training?“ Für Dirk Bremser, Assistenz-Coach des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, ist diese Kritik aus oberflächlicher Sicht nachvollziehbar. Doch der 55-Jährige weiß aus seiner langjährigen Berufserfahrung: Die Arbeit rund um den ruhenden Ball ist im Profifußball ein ständig bewegendes und vor allem ein komplexes Thema.

Dirk Bremser ist Holstein Kiels Spezial-Coach für Standardsituationen

Seit Beginn dieser Saison gehört Bremser dem Trainer-Staff der Störche an. Und wie schon zuvor in Nürnberg, Wolfsburg, Mönchengladbach oder Hamburg ist der Grenzgänger zwischen Hobby-Philosophie („die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ein Mysterium, die Gegenwart ein Geschenk“) und Kicker-Klartext („nach dem 1:2 im Test gegen Vejle hatte ich eine Krawatte“) auch in Kiel der Spezial-Coach für Standards.

Schlechtes Zwischenzeugnis: Schon fünf Gegentreffer nach ruhenden Bällen

Die bisherige Bilanz des Zählbaren weist Luft nach oben aus: Bereits vier Gegentreffer haben die KSV-Profis in der Liga nach Freistößen oder Eckbällen kassiert. Im Pokalmatch in Flensburg zappelte die Kugel nach einem Einwurf im Netz des Holstein-Gehäuses. Eigene Tore nach Standards durften die Kieler derweil in diesem Spieljahr im Bundesliga-Unterhaus noch nicht bejubeln. Ein nicht gerade gutes Zwischenzeugnis im Fach „Standardsituationen“ für die Spieler und Spezial-Coach Bremser.

Bremser: Fast jedes dritte Tor fällt nach einer Standardsituation

„Die Standardsituationen besitzen eine enorme Wichtigkeit im heutigen Fußball. Fast jedes dritte Tor fällt danach“, sagt Bremser auch mit Blick auf die zehn von zehn verwandelten Strafstöße der Störche in der vergangenen Serie. Sein Fokus liegt derzeit auf Eck- und Freistößen – offensiv wie defensiv.

Die grundsätzliche Philosophie nehme dabei eine elementare Rolle ein. „Wie möchtest du dein Tor verteidigen? Einige Mannschaften postieren Spieler weit außerhalb des eigenen Strafraumes, um schnelle Gegenstöße zu fahren. Sie haben dadurch natürlich weniger Spieler im und um den eigenen Strafraum und gehen damit ein größeres Risiko ein. Wir wollen in erster Linie Gegentore verhindern und die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass der Gegner zum Abschluss kommt.“

Holstein Kiel verteidigt bei ruhenden Bällen in kombinierter Raum-/Manndeckung

Ein Ansatz, der bei den 0:3-Pleiten gegen Schalke und Regensburg durch individuelle Fehler und mangelnde Abstimmung konterkariert wurde. „Zurzeit verteidigen wir Standards in einer kombinierten Raum-/Manndeckung“, erklärt der Fußball-Lehrer: „Es ist wichtig, dass die Mannschaft sich mit unserem Plan wohlfühlt. Dabei passen wir auch gewisse Abläufe aufgrund von Gegneranalysen immer wieder an.“

Erfolg offensiver Standards hängt von Konsequenz, Überzeugung, Kreativität, Verantwortung und Zufall ab

Auch in Düsseldorf musste Holstein kurz vor dem Abpfiff das 2:2 schlucken – nach einer Ecke! „Das war sehr ärgerlich“, sagt Bremser im Rückblick, schiebt aber entschuldigend nach: „Der Ball prallte in unserem 16er hin und her und fällt dem Torschützen dann direkt vor die Füße. Es gibt im Spiel eben auch immer solche Situationen, wo das Glück eine Rolle spielt.“ Alles hänge bei den offensiven Standards von der kollektiven Konsequenz, von Überzeugung, auch von Kreativität und Verantwortung ab, den Gegner mit unterschiedlichen Varianten vor immer neue Aufgaben zu stellen – und bisweilen eben auch von König Zufall.

Unzählige Notizen hat Bremser im Laufe seiner langen Karriere mit über 200 Einsätzen als aktiver Profi in Liga eins und zwei sowie den über 700 Spielen inklusive der Champions League auf der Trainerbank zum Thema „ruhender Ball“ gesammelt. In Echtzeit am Seitenrand, vor dem Fernseher oder bei der Video-Analyse. „Bremse“, so der Spitzname des Spezialisten, gibt Gas in seinem Spezialgebiet.

Abläufe und Laufwege werden im Training eingeübt

Die Spieler erhalten ihre Instruktionen im Laufe der Woche per Video-Material und Skizzen, per Einzel- oder Kleingruppengespräch, die Abläufe werden im Training auf dem Platz nachgestellt – häufig im Anschluss an die normale Einheit. Letzte Anweisungen in Sachen Zuordnung und Laufwege gibt es, wenn die Aufstellung des Kontrahenten feststeht – also rund eine Stunde vor dem Anpfiff.

Es liegt was in der Luft. Auch am Sonnabend in Karlsruhe (13.30 Uhr), wenn es darum geht, vor allem den eminent kopfballstarken Torjäger Philipp Hofmann abzuschirmen. Damit es nicht wieder heißt: „Was machen die eigentlich im Training.“