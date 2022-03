Kiel

„Nico hat sich in seiner Zeit bei der KSV sehr gut entwickelt“, sagt Holstein Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver über Carrera. „Er hat sich schnell in der Trainingsgruppe der Lizenz-Mannschaft integriert und sich durch gute Leistungen, seine hohe Lernbereitschaft und seine offene, sympathische Art einen festen Platz im Team erarbeitet. Wir sehen in Nico das Potenzial, bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen und freuen uns darauf, ihn dabei zu begleiten.“

Erst Anfang des Monats hatte Juan Nicolás Carrera Zarzar – so der vollständige Name des 1,93 Meter großen Abwehr-Hünen – gegen den SC Paderborn sein erstes Zweitliga-Spiel für die Störche bestritten.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als die KSV ihn im Sommer 2020 aus der Jugendakademie des FC Dallas an die Förde geholt hatte, war er zunächst für die U 19 eingeplant. Dann aber machte der in Mexiko geborene Carrera in der zweiten Mannschaft der Störche auf sich aufmerksam, hatte großen Anteil am Höhenflug in der Regionalliga Nord und stand zuletzt regelmäßig im Kader der Profis.

Carrera: „Lerne jeden Tag dazu“

„Ich bin über die Entwicklung der letzten Monate sehr glücklich“, freut sich auch Nico Carrera. „Dass ich jetzt meinen ersten Profivertrag hier in Kiel unterschreibe, macht mich stolz. Ich lerne jeden Tag dazu. Jeder im Team unterstützt mich und hilft mir, besser zu werden. Daher bin ich dem Verein und den Verantwortlichen sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, meinen Weg hier in Kiel weitergehen zu dürfen.“