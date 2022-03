Kiel

Was macht der Cheftrainer einer Fußball-Profimannschaft, wenn er durch eine Corona-Infektion gezwungen ist, den Wettkampf seines Teams nicht im Stadion, sondern in häuslicher Isolation via TV-Übertragung verfolgen zu müssen? Er analysiert, zieht kluge Schlüsse. In aller Ruhe auf der heimischen Couch. Das zumindest dachte Marcel Rapp, Coach des Zweitligisten Holstein Kiel, im Vorfeld des so wichtigen Duells mit dem FC Ingolstadt. Doch dann kam alles anders.

„Vergnügungssteuerpflichtig war das sicher nicht. Von Minute zu Minute habe ich mich tatsächlich zu Hause dem Baumgart-Style angenähert“, flachste der 42-Jährige am Montag im Rückblick auf seine emotionale Verfassung beim geglückten Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller am Sonntagnachmittag. Soll heißen: Anspannung pur, aufspringen, schimpfen, Fäuste ballen. Fast wie bei einem leidenschaftlichen Fußball-„Normalo“ – wäre da nicht die Pflicht zur professionellen Selbstkontrolle überbordender Gefühle.

Nachteil der Analyse via TV: Kein Gespür für das Spiel

Laptop, I-Pad, Handy – das waren für den zur Zwangs-Distanz verurteilten Fußball-Lehrer nach eigenen Worten die ultimativen Utensilien auf dem Tisch im Homeoffice. „Die Kommunikation mit meinem Assistenten Dirk Bremser und Spielanalyst Philipp Pelka, die sich – wie ich – beide in häuslicher Isolation befinden, sowie Torwarttrainer Patrik Borger und Co-Trainer Fabian Boll im Stadion war super“, so Rapp im Nachklapp: „Das Dumme ist, dass du vor dem Fernseher kein Gespür für das Spiel entwickeln kannst.“

Diesen Part indes sollte nach vorheriger Absprache ohnehin der gleichaltrige Boll übernehmen. „Wir haben während des Spiels drei, vier Mal miteinander gesprochen. Und natürlich in der Halbzeit. Am Ende aber war Fabian Boll der Entscheider. Er sollte nicht einfach nur ein Sprachrohr sein“, lautete Rapps Beschreibung der tagesaktuellen Hierarchie im Trainerstab.

Länderspielpause spielt den personell gebeutelten Störchen in die Karten

Anders als sein Berliner Kollege Felix Magath habe er, so Rapp weiter, keine Halbzeitansprache per Video-Schalte in die Kabine an die Mannschaft gehalten. Dieses Prozedere sei in der letzten Sitzung vor der Partie erfolgt.

Holstein testet gegen Silkeborg IF Holstein Kiel bestreitet am kommenden Freitag ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF. Anstoß in Kiel-Projensdorf ist um 13 Uhr. Für die Partie sind Zuschauer zugelassen, die maximal 200 Steh- und 200 Sitzplatztickets sind ausschließlich an der Tageskasse (ab 12 Uhr) erhältlich. Die Begegnung findet unter 3G-Bedingungen statt.

So bald wie möglich will Rapp, dessen Allgemeinzustand sich durch den 1:0-Zittersieg gegen den Tabellenletzten nach Eigen-Diagnose deutlich verbessert hat, wieder das Training vor Ort leiten. Im Optimalfall bereits am Mittwoch. Die Rückkehr der ebenfalls von einer Covid-19-Infektion geplagten Spieler Fin Bartels, Johannes van den Bergh und Philipp Sander lasse sich derweil noch nicht präzise terminieren. „Wir haben den infizierten Spielern gegenüber eine besondere Verantwortung. Da steht die Gesundheit des Hochleistungssportlers ganz eindeutig im Vordergrund“, so Rapp.

Adduktorenbeschwerden: Auch Lewis Holtby wird noch einige Tage fehlen

Die anstehende Länderspielpause spielt den personell so arg gebeutelten Störchen somit in die Karten. Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby (Adduktorenbeschwerden) werde, so Rapp, noch einige Tage fehlen. Bei Verteidiger Marco Komenda, wie Holtby gegen den FCI ausgewechselt, bleibe abzuwarten, wie schnell seine muskulären Probleme im Oberschenkel abklingen.

Schon vor dem Anpfiff am Sonntag mussten die Störche auf insgesamt elf Akteure verzichten. Nicht nur für Rapp inklusive des mentalen Rucksacks der vier Niederlagen in Serie zuvor eine Grenzerfahrung: „Natürlich war gegen Ingolstadt Luft nach oben in allen Bereichen. Aber wir hatten auch brutal viele Ausfälle. Das war auch schon eine ganz besondere Situation.“

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das siebenteilige Restprogramm im Kampf um den ersten sicheren Nicht-Abstiegsplatz 15 (oder eine bessere Platzierung) im Kopf, die Improvisation erfordernde Realität vor Augen. „Vor allem geht es darum, dass so schnell wie möglich wieder so viele gesunde Spieler wie möglich auf dem Trainingsplatz stehen.“ Mit diesen Worten beantwortete Rapp die Frage, welche Schwerpunkte er in den kommenden Übungseinheiten setzen wolle. Ein Wunsch der Kategorie „überaus nachvollziehbar“.