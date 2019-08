Kiel

Fabian Boll über seine Zeit beim FC St. Pauli:

Für mich war es sehr prägend, den alten Klub kennengelernt zu haben, der mit dem heutigen wenig bis gar nichts mehr zu tun hat. Mittlerweile ist auch auf St. Pauli der moderne Fußball mit all seinen Begleiterscheinungen angekommen. Bei uns damals war das anders: Wenn mal Wasser aus der Dusche kam, war es kalt, und wir hatten einen Trainingsplatz, der spätestens im September umgeschält worden ist, ab April haben wir auf Beton trainiert. Und das erdet als Fußballer. Der Gastmannschaft hat es früher wirklich wehgetan, ans Millerntor zu kommen, wo du dich im Keller umgezogen hast und es zwei Toiletten für 23 Mann gab – und die auch nur mit so einer Saloontür (lacht). Heutzutage ist von dem „Charme“ nicht mehr viel übrig geblieben. Mein Vorteil ist: Die heutige Gästekabine war damals unsere Heimkabine, ich werde mich also direkt zu Hause fühlen (lacht).

Steckbrief: Fabian Boll Fabian Boll, geboren am 16. Juni 1979 in Bad Bramstedt, wechselte im Sommer 2003 nach Stationen beim Itzehoer SC, TSV Lägerdorf und SC Norderstedt zum FC St. Pauli II in die Oberliga. Nach einem Jahr rückte „Boller“ in die erste Mannschaft der Kiezkicker in der Regionalliga Nord auf. Es folgten: elf Jahre und 292 Spiele, zwei Aufstiege, eine Saison in der Bundesliga, Legendenstatus am Millerntor. Seit Sommer dieses Jahres ist Fabian Boll Co-Trainer der KSV Holstein, nachdem er zuvor ein halbes Jahr lang Cheftrainer des SC Victoria in der Oberliga Hamburg war.

...über die Fans:

Die Fanszene hat St. Pauli immer ausgemacht. Nur ihretwegen ist der Verein überhaupt noch da, sie haben auch in den ganz schwierigen Zeiten alles für den Klub gegeben. St. Pauli ist ein gesellschaftliches Phänomen, mit klaren Positionen, da heißt es, sich auch mal gerade machen bei unangenehmen Themen. Klares Engagement gegen Rechts, gegen Homophobie, gegen Sexismus – all das bekommst du auch als Spieler in hohem Maße mit. Und diese Weltoffenheit und Toleranz prägt einen dann auch selbst.

...über seinen Beruf als Polizeibeamter und die Schlüsse daraus:

Ich bin beurlaubt, aber ich habe immer die Möglichkeit zurückzukehren – das war für mich die Grundvoraussetzung, den Posten bei Holstein anzunehmen. Das Fußballgeschäft ist unberechenbar, das kann für jeden schnell vorbei sein. Damit sollte man sich beschäftigen und vorsorgen. Als Profifußballer hast du neben dem Training ein gewisses Maß an Freizeit. Ich habe mich damals dazu entschieden, jeden Tag auch noch sechs Stunden auf die Dienststelle zu gehen. Das ist in dem Maße heute vielleicht nicht mehr möglich, aber zum Beispiel nebenbei ein Fernstudium zu beginnen oder sich weiterzubilden geht immer. Ich sehe mich hier nicht nur als Trainer, sondern auch als jemand, der Lebenserfahrung weitergibt. Wenn du als Polizist gearbeitet hast, ordnest du Dinge anders ein. Wir spielen Fußball, das ist ein dickes Business geworden, aber wir werden damit nicht den Weltfrieden retten oder Krebs heilen. Das sollte jedem bewusst sein.

...über seine Gefühlslage vor dem Spiel am Montag:

Das wird ein spezielles Spiel. Die Zeit auf St. Pauli war prägend, 14 Jahre schüttelt man nicht einfach aus den Klamotten. Aber ich habe etwas Abstand gewonnen, mein Abschied ist fünf Jahre her – da ist eine Menge Wasser die Elbe runtergeflossen. Ich wurde gefragt: Wenn Holstein ein Tor schießt, jubelst du dann? Meine Antwort ist: Ich gebe alles für diesen Verein, und wenn wir am Montag die Früchte unserer harten Arbeit ernten, wäre ich schön bescheuert, wenn ich sage, darüber kann ich mich nicht freuen. Ich werde keinen Doppelsalto vor der Heimbank machen, aber natürlich freue ich mich, wenn wir gewinnen.

...über das Millerntor-Stadion (im Flutlicht):

Die Nähe zur Reeperbahn, mitten in der Stadt – der Standort macht es schon besonders. Der moderne Fußball entwickelt sich in eine Richtung, wo er mit dem Volkssport nicht mehr viel zu tun hat. Ich habe es geliebt, in Mainz am Bruchweg zu spielen, an den Kneipen vorbei zum Stadion zu fahren. Heutzutage werden irgendwo außerhalb hochmoderne Arenen gebaut, das verliert den ursprünglichen Charakter. Es gibt nichts Schöneres als Flutlicht am Millerntor. Die Atmosphäre ist fantastisch. Am alten Millerntor hast du sogar noch den Dom vom Spielfeld aus gesehen. Flutlicht inspiriert, du hast noch mehr als sonst das Gefühl „Spot an“, um das Feld herum ist es dunkel, der Fokus liegt nur auf dir. Auch Montag wird eine Wahnsinns-Stimmung in der Bude sein – hoffentlich auch im Gästeblock. Der schönste Auswärtsmoment ist, wenn du nur die Gästekurve schreien hörst (grinst).

...zum Derbycharakter:

Man nimmt ja, was man kriegen kann, das verkauft sich einfach besser (lacht). Klar ist Kiel gegen Lübeck und HSV gegen St. Pauli eine ganz andere Hausnummer. Aber durch die örtliche Nähe hat es schon etwas wie Derbycharakter, es wird auch am Montag auf dem Rasen wieder heiß hergehen. St. Pauli und Holstein, das schreit nicht gerade nach Fanfreundschaft. Aber am Ende ist es nur ein Fußballspiel.

