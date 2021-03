Sechs Corona-Fälle hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zu beklagen. Noch dauert die Quarantäne an, am Donnerstag soll der Re-Start erfolgen. Coach Ole Werner erklärt im Interview, wie das Heimtraining abläuft, was das für den Wettbewerb bedeutet und was er von den anstehenden Länderspielen hält.