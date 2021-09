Karlsruhe

Zumindest der abendliche Rückflug verlief am Sonnabend für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ohne Turbulenzen. Am Sonnabendnachmittag auf dem Rasen des Karlsruher Wildparks hingegen waren die Störche in einer Gefühls-Achterbahn bei der Partie beim KSC mächtig durchgerüttelt worden. Mit dem finalen Ärgernis des späten Gegentreffers zum letztlich gerechten 2:2 (0:1)-Endstand in der 88. Minute.

Ole Werner: „Unser Aufwärtstrend ist eindeutig“

Die packende Schlussphase mit Torchancen hüben wie drüben und ihre Folgen. Selbst Holstein-Cheftrainer Ole Werner hatte nach dem Abpfiff leichte Orientierungsprobleme in Sachen Einordnung. Die positive Erkenntnis des 33-Jährigen nach dem dritten Spiel in Folge ohne Niederlage nach zuvor drei 0:3-Pleiten beim Start ins Spieljahr: „Unser Aufwärtstrend ist ganz eindeutig. Sowohl von der Leistung her als auch von den Punkten. Wir haben uns insgesamt gut stabilisiert.“

Auch Fortuna Düsseldorf hatte erst drei Minuten vor dem Ende ausgeglichen

Die Einschränkung des Fußball-Lehrers folgte spontan: „Und trotzdem ist es eine Saison, in der dir immer mal wieder, wenn du gar nicht damit rechnest, der nächste Stock zwischen die Knöchel fliegt.“ So sehr wurmte den Coach die Tatsache, dass sein Team den auf dem Silbertablett liegenden Sieg noch aus den Händen gegeben hatte, dass er in einem Anflug von Ironie eine Änderung des Regelwerks anregte: „Wenn man Fußball nur 85 Minuten spielen würde, hätten wir schon neun Punkte.“ Zur Erinnerung: Bereits beim 2:2 in Düsseldorf am vierten Spieltag hatte eine 2:1-Führung der Störche nur bis drei Minuten vor Schluss gehalten.

Doch anders als gegen die Fortunen hatten die Kieler in Karlsruhe schon vor dem Anstoß mit erheblichen Widrigkeiten zu kämpfen. Innenverteidiger Stefan Thesker (30) hatte nach dem Abschlusstraining wegen Leistenbeschwerden die weiße Fahne gehisst und damit die ohnehin üppige Streichliste von sieben verletzten Profis auf acht erweitert.

Torwart Ioannis Gelios hielt am Ende den Punkt fest

Das lediglich 18-köpfige Spieltags-Restaufgebot bewies ungeachtet kurzzeitiger Rückfälle (kollektives Phlegma, individuelle Patzer) große Moral und bisweilen sogar spielerische Klasse. Die „sehr zusammengeschrumpfte Truppe“ (Werner) drehte einen eher ungerechten 0:1-Halbzeitrückstand (Choi/39.) dank der Kopfballtreffer von Edel-Joker Joshua Mees (78.) und des mächtig Gas gebenden Routiniers Fin Bartels (80.) binnen 120 Sekunden. Der letzte Jubel gehörte jedoch KSC-Torjäger Philipp Hofmann (88.). Mees (89.) hatte mit einem Fallrückzieher aufs verwaiste KSC-Gehäuse Pech, Hofmanns Kopfball (90.+2) entschärfte KSV-Keeper Ioannis Gelios mit einer spektakulären Parade.

Werner lobt die Qualität von der Störche-Bank

Die Qualität der Kieler „Reserve“ spielte in Durchgang zwei eine besondere Rolle. „Fakt ist: Die Jungs, die heute von der Bank kamen, haben sehr stark mitgeholfen, das Ding für uns noch mal in eine bessere Richtung zu drehen“, lobte Werner und erinnerte mit diesen Worten an ein XXL-Plus der Störche aus der grandiosen Vorsaison.

Fin Bartels als kluger Passgeber mit feiner Klinge im zentralen Mittelfeld

Damals, als Bartels die Konkurrenz mit Flügel-Dribblings und akrobatischen Volleyschüssen in Angst und Schrecken versetzte. An diesem Sonnabend sprintete der 34-Jährige erneut als zentraler Mittelfeldspieler über den Rasen. Ein kluger Passgeber mit feiner Klinge, gut assistiert vom ebenfalls stark auftrumpfenden Fabian Reese. „Insgesamt war es ein vernünftiges Auswärtsspiel, nach dem wir uns ärgern können, hier nicht gewonnen zu haben. Und das ist in Karlsruhe ein gutes Zeichen. Wir sind auf dem richtigen Weg“, konstatierte das neue „Kopfball-Ungeheuer“ Bartels.

Was schon im Heimspiel gegen Hannover 96 zu beweisen wäre. Am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr), wenn die nächste Chance auf ein Kieler Happy End die Vorfreude weckt.

Von Andreas Geidel und Andre Haase