Kiel

Standing Ovations vor über 12 000 Fans im Holstein-Stadion: Für Fiete Arp, der vergangenen Sommer vom Rekordmeister FC Bayern München per Leih-Vertrag an die Förde wechselte, war das ein besonderer Moment. Der 22-Jährige, beim Hamburger SV einst als Nachfolger von Fußball-Legende Uwe Seeler gehandelt, wurde am vergangenen Sonntag offiziell bei den Störchen verabschiedet. 23 Auftritte in der Zweiten Liga und zwei Einsätze im DFB-Pokal verzeichnete Arp bei der KSV, seine Torausbeute blieb mit zwei Treffern aber hinter den Erwartungen zurück. Ein Bild mit einem Torjubel, sowie einen Blumenstraß erhielt der gebürtige Bad Segeberger zum Abschied.

Rapp befeuert Spekulationen um Arp

Die Formalitäten scheinen geklärt. Arp geht zurück zu den Bayern. Oder kann sich Holstein doch noch Hoffnungen auf einen Arp-Verbleib machen? Intern wird Arp für seine Entwicklung in den vergangenen Monaten sehr geschätzt. Und Holstein-Trainer Marcel Rapp sorgte nach dem Abpfiff des 3:0-Sieges gegen den 1. FC Nürnberg dafür, dass die Gerüchte um einen möglichen Arp-Verbleib an der Förde wieder aufflammen.

„Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen!“

Rapp machte auf der Pressekonferenz nach der Partie deutlich, dass das Kapitel des Stürmers in Kiel doch noch nicht beendet sein könnte. „Die vertragliche Konstellation sieht so aus, dass der Vertrag bei Holstein Kiel ausläuft. Im Moment sieht es so aus, als würde er uns verlassen. Aber da ist das letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen“, so Rapp.

Bayern-Gehalt kann Holstein nicht stemmen

Demnach scheint Arps Verbleib in Kiel möglich, auch wenn der gebürtige Bad Segeberger beim Rekordmeister noch ein Jahr lang ein gültiges Arbeitspapier besitzt. Fakt ist: Der 22-Jährige fühlt sich wohl in Kiel, genießt das ruhige Umfeld. Aber: Mit geschätzten fünf Millionen Euro Jahresgehalt bei Bayern winkt dem Stürmer noch ein finanziell lukratives Jahr in München. Summen, die Holstein nicht ansatzweise aufbieten kann. Das weiß auch Sportchef Uwe Stöver, der sich auf KN-Anfrage nur schriftlich äußern wollte.

„Keine Gespräche“: Stöver hat keinen Bayern-Kontakt

„Natürlich ist Fiete Arp ein Spieler, über den man sich bei einer entsprechenden Entwicklung und den passenden Rahmenbedingungen Gedanken machen muss“, ließ Stöver mitteilen. „Aber ich halte mich immer an die Fakten, und Stand jetzt endet das Vertragsverhältnis mit dem Spieler zum 30. Juni 2022 und Fiete kehrt dann zurück zum FC Bayern München.“

Möglich, dass in der Sommerpause neue Fakten geschaffen werden und auch die KSV dann wieder eine Option wird. „Aktuell gibt es keine Gespräche zwischen uns und dem FC Bayern München,“ so Stöver. Das kann sich im Profi-Fußball aber schnell ändern.

Von Niklas Heiden