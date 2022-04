Bremen

Großes Kino im Weserstadion! Fußball-Zweitligist Holstein Kiel dreht gegen Aufstiegsaspirant Werder Bremen einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Über 3000 KSV-Schlachtenbummler feierten damit den endgültigen Klassenerhalt. Großes Kino. Und wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie die Störche gesehen haben. Geben Sie hier Ihre Noten ab.

Dähne: Ein fehlerfreies Torwart-Monster im gelben Trikot. Pflückte jede Bremer Flanke und brachte die Torjäger Ducksch und Füllkrug zum Verzweifeln. Turm in der Schlacht. 1

Korb: War wie sein Pendant auf der linken Seite zumeist mit Defensivaufgaben beschäftigt. Doch im entscheidenden Moment schlug „Jule“ im Stile eines eiskalten Torjägers zum Siegtreffer (85.) zu. 3

Lorenz: Gewann nicht jeden Zweikampf. Grätschte, sprang und flog aber in alles, was sich in seinem Hoheitsbereich bewegte. Pech beim Verursachen des Handelfmeters zum zwischenzeitlichen 0:2 (23.). 3

Thesker: Unsicherheitsfaktor im KSV-Abwehrzentrum in Durchgang eins. Schlug ein Luftloch vor dem 0:1 (2.). Steigerte sich nach dem Seitenwechsel enorm und stabilisierte die zeitweise unter Dauerdruck stehende Abwehr. 3

van den Bergh: Ein vom Scheitel bis zur Sohle abgezockter Vortrag des 35-Jährigen. Sehr auffällig im Aufbauspiel (Passquote 90 Prozent) und erfolgreicher Zweikämpfer in der Dreierkette. Bereitete den 2:2-Ausgleichstreffer vor. 2

Holtby: Mühte sich um Zweikampfschneid und Spielkultur. Beides gelang nicht immer. Aber er ließ sich auch vom 0:2-Rückstand nicht entmutigen. 3

Mühling: Spielte zunächst defensiver als sonst. Sein Eckball führte zum Anschlusstreffer. Suchte in Halbzeit zwei couragierter den Weg nach vorne. 3

Skrzybski: Wenig Licht – viel Schatten beim 29-jährigen offensiven Mittelfeldspieler. Konnte sich nur selten in Szene setzen, kämpfte aber wie die Kollegen vorbildlich. 4

Reese: In Durchgang eins offensiv kaum zu sehen. Drehte nach dem Seitenwechsel gehörig auf. Der Flügel-Turbo zeigte seine Qualitäten beim Kieler Konterfußball. 2

Pichler: Ständig unterwegs, wich häufig klug auf die Flügel aus. Pech bei seinem Abseitstor (9.). Biss zwar häufig bei der Werder-Deckung auf Granit. War aber als zweite Spitze letztlich ein echter Faktor für den Kieler Sieg. 3

Wriedt: Das Strafraum-Phantom. Zwang erst Füllkrug (45.+1.) und dann Jung (72.) zu Eigentoren. Behauptete mit zunehmender Spieldauer auch immer besser den Ball. Sorgte für Bremer Schockstarre. 2

Porath: Kam in der 75. Minute zu seinem Comeback nach Verletzung. Bereitete den Ausgleich vor. 3

Arslan, Koulis: Kurzeinsatz ohne Wertung.

Von Andreas Geidel und Andrè Haase