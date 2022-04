Holstein Kiel: Dähne hat Corona, Porath vor Comeback

Kiel

Was sich schon am Spieltag als Verdacht formuliert hatte, ist nun auch offiziell bestätigt: Thomas Dähne, Stammtorhüter von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dähne wird damit nach dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (0:0) auch das Heimspiel am Sonnabend gegen den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr) verpassen. Für den 28-Jährigen, schon im Oktober 2020 betroffen, ist es bereits die zweite Infektion.

Gegen Heidenheim dürfte daher erneut Ioannis Gelios zwischen den Pfosten stehen. Für Gelios bietet sich damit die Gelegenheit, sich vier Spiele vor Saisonende noch einmal den Heimfans im Holstein-Stadion zu präsentieren, bevor er im Sommer nach drei Jahren an der Förde weiterzieht. Der Deutsch-Grieche wird seinen Vertrag nicht verlängern, will noch einmal woanders zur Nummer eins werden, die er unter Trainer Marcel Rapp nach dessen Amtsantritt im Oktober 2021 nicht mehr war.

Porath, Mees und Thesker zurück im Mannschaftstraining

Derweil entspannt sich die Personalsituation in anderen Mannschaftsteilen zumindest punktuell: Mittelfeldspieler Finn Porath steht siebeneinhalb Wochen nach seinem Syndesmoseriss wieder auf dem Platz, konnte am Dienstag erstmals vollumfänglich mittrainieren. Auch Offensivmann Joshua Mees ist nach anhaltenden muskulären Problemen zurück und wohl ebenso eine Option fürs Wochenende wie Innenverteidiger Stefan Thesker, der in Dresden mit einem Infekt gefehlt hatte.

Verzichten müssen die Störche allerdings womöglich auf Jonas Sterner. Der Youngster hatte nach Klagen über Unwohlsein gegen Dynamo zunächst auf der Bank Platz genommen, war später allerdings noch für Steven Skrzybski eingewechselt worden (74.). Nun wird der 19-Jährige von einem Infekt ausgebremst – Sterner konnte weder am Dienstag noch am Mittwoch auf dem Platz arbeiten. Um den drehte Leih-Stürmer Fiete Arp nach Bänderverletzung im Sprunggelenk zuletzt immerhin wieder seine Runden.

Definitiv ausfallen dürften gegen Heidenheim beim Griff nach dem endgültigen Klassenerhalt weiterhin die Langzeitverletzten und -erkrankten Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Mikkel Kirkeskov (Aufbautraining nach Achillessehnenreizung), Noah Awuku (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Fin Bartels (Schlüsselbeinbruch), Philipp Sander (Herzmuskelentzündung) und Marcel Benger (Rückenprobleme).