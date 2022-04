Holstein Kiel: Dähne heiß auf Dresden

Kiel

Die Begeisterung der eigenen Fans beim jüngsten 1:0-Triumph gegen den Hamburger SV im Kopf, die zu erwartende hitzige Atmosphäre in Dresden vor der Brust: Thomas Dähne, am vergangenen Sonntag überragender Torwart des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, fiebert dem Gastspiel bei Dynamo am Ostersonnabend (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) mit immenser Vorfreude entgegen.

Das Flugziel der Störche, die am Freitag per Flieger von Kiel-Holtenau in Richtung Sachsen abheben, ist eindeutig definiert: mit Auswärtssieg Nummer vier soll die in Sachen sicherer Klassenerhalt magische 40-Punkte-Marke erreicht werden.

„Grundsätzlich ist es nicht unser Anspruch, den Mannschaftsbus vor das Tor zu stellen“

Welche Strategie zur erfolgreichen Umsetzung dieser Mission führen könnte, dieses Geheimnis lässt sich der KSV-Keeper in aller Konsequenz nicht entlocken. Vielleicht erneut mit einer Mauertaktik wie gegen den HSV? „Grundsätzlich ist es nicht unser Anspruch, in den Spielen den Mannschaftsbus vor das Tor zu stellen“, so der 28-Jährige: „Wir haben es gegen den HSV aber richtig, richtig gut gemacht und alles weg verteidigt. Wenn wir am Ende der Saison die nötigen Punkte geholt haben sollten, fragt ohnehin kein Mensch mehr, wie wir das gemacht haben.“

Die von kollektiver Stärke und Kompaktheit geprägte Darbietung gegen die Mannen aus dem Volkspark sei, so der gebürtige Bayer weiter, nach dem schlechtem Auftritt in Darmstadt (1:3) eine Woche zuvor ein Fingerzeig gewesen, was das KSV-Team zu leisten imstande ist. Eine Einstellung, die es gegen die Truppe vom ehemaligen Kieler und jetzigen Dynamo-Sportchef Ralf Becker in Dresden (Tabellen-16., sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer/Rang 15), unabdingbar zu wiederholen gelte. „Für Dresden ist das der letzte Strohhalm, um tabellarisch noch einmal ranzukommen. Wir müssen von der ersten Sekunde an das Spiel annehmen. Es wird hektisch werden, es wird wild werden. Und es wird vielleicht mal eine härtere Gangart geben. Und wir wollen auf alle Fälle aus Dresden etwas mitnehmen“, blickt Dähne voraus.

Auch er selbst reist mit breiter Brust nach Elbflorenz: Note eins bei KN-online und die Nominierung in die Mannschaft des Spieltages im „Kicker“ sollten motivierende Erinnerungen aus dem Duell gegen den HSV sein. Zum vierten Mal in dieser Saison hatte er in dieser Partie den Rasen ohne Gegentor verlassen. Nun also Dynamo. „Ich habe noch nie in Dresden gespielt. Es wird dort eine Mega-Atmosphäre sein. Alle werden gegen dich sein, alle werden dich auspfeifen. Das hat für mich schon etwas Geiles. Du fährst da hin und willst das Publikum zum Schweigen bringen“, sagt Dähne.

Lesen Sie auch Bangen um Holstein Kiels Offensivkraft Fiete Arp

Sein Tipp gleicht einem Stich ins mit Blick auf die drohende Relegation gegen den Dritten der Dritten Liga ohnehin bibbernde Fußball-Herz aller Dynamos: „1:2 – aus Dynamo Sicht natürlich.“ Mit dann zwölf Zählern Vorsprung auf die Sachsen sollte es laut Dähne doch „mit dem Teufel zugehen, wenn das für uns bei dann noch vier ausstehenden Spielen nicht reicht“.

Am Tag des Trainer-Geburtstages winkt den Störchen die doppelte Belohnung

Einen passenderen Tag zur erhofften Sicherung des Liga-Verbleibs kann es aus Kieler Sicht kaum geben. Schließlich feiert Holstein-Chefcoach Marcel Rapp am Sonnabend seinen 43. Geburtstag. „Vielleicht stellt der ,Rappo’ dann mal eine Kiste Bier in den Flieger. Aber erst einmal kommt die Arbeit. Dann können wir uns im Erfolgsfall die Belohnung abholen“, lautet Dähnes Oster-Devise.