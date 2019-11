Seit Wochen zeigt die Formkurve des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nach oben, ebenso wie die von Stürmer Janni Serra. Gegen Wiesbaden bester Mann auf dem Platz, in der U21-Nationalmannschaft eine tragende Säule – der 21-Jährige ist in Top-Form.

Von Niklas Schomburg