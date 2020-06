Kiel

Ioannis Gelios: Aus Rostock gekommen, erlebte der Augsburger Grieche den Saisonstart von der Bank aus. Ole Werner machte ihn dann zur neuen Nummer eins. Patzte wiederholt böse wie gegen Regensburg oder zum Abschluss gegen Nürnberg. Hat im Laufe der Saison aber an seiner Präsenz gearbeitet. Hatte seinen Helden-Moment in der Rückrunde gegen St. Pauli, als er in der Nachspielzeit Elfmeter und indirekten Freistoß parierte.

Dominik Reimann: Unter André Schubert Stammkeeper und zu Saisonbeginn mit guten Leistungen, fiel mit dem Spiel beim FC St. Pauli aber in ein Loch. Unter Ole Werner zur Nummer zwei degradiert, durfte im Dezember wegen Gelios’ Verletzung zweimal ran, sammelte dort eine Drei und eine Fünf.

Phil Neumann: Startete die Saison als Innenverteidiger, unter Werner seit dem Stuttgart-Hinspiel als Rechtsverteidiger gesetzt. Bestach immer wieder durch seine Schnelligkeit und körperliche Robustheit, präsentierte sich aber hin und wieder als zu „grün“. Verursachte drei Elfmeter in dieser Saison – auch wenn zwei mindestens fragwürdig waren. Luft nach oben im Spiel nach vorn.

Jannik Dehm: Profitierte von der zusätzlichen Reha-Zeit durch die Corona-Pause und konnte so nach Schienbeinbruch in der Saisonvorbereitung zum Saisonende noch fünf Spiele machen. Zeigte dabei durchweg solide Leistungen und brachte auf der rechten Außenbahn phasenweise den Zug nach vorn ein, der Holstein oft fehlte. Hoffnungsträger für kommende Saison.

Darko Todorovic: Seine Leihe aus Salzburg war eine Reaktion auf Dehms schwere Verletzung. Konnte allerdings zu keiner Zeit überzeugen. Für den Bosnier geht es jetzt zurück nach Österreich.

Johannes van den Bergh: Mit 30 Ligaspielen einer der Kieler Dauerbrenner. Präsentierte sich hinten allermeist solide und verteidigte mit seiner für die KSV wichtigen Erfahrung oft souverän ab. Streute hier und da aber auch Haarsträubendes ein. Nach vorn mal stark, mal mit weniger Drang. Sammelte insgesamt sechs Vorlagen ein, darunter die zum 1:0-Auswärtserfolg in Stuttgart. Der Lohn: Vertragsverlängerung um ein Jahr.

Young-Jae Seo: Durfte nur ran, wenn van den Bergh gesperrt oder verletzt war, konnte dem Routinier seinen Stammplatz nicht streitig machen, auch weil er das Winter-Trainingslager erkrankt verpasste. In seinen insgesamt neun Einsätzen mit Licht und Schatten – insgesamt zu wenig, um sich für weitere Kieler Aufgaben zu empfehlen. Er geht zurück in seine südkoreanische Heimat.

Hauke Wahl: Oh captain, my captain. Vor der Saison von Schubert zum Spielführer ernannt. Ging vor allem voran bei der Forderung aus der Mannschaft, Werner vom Interims- zum Cheftrainer zu machen. Erlebte jede Minute auf dem Feld, ist weiterhin einer der Schlüsselspieler im Aufbau. Defensiv aber mitunter im Sekundenschlaf. Das muss er in den Griff bekommen.

Stefan Thesker: Hatte in der Vorsaison die Seuche am Fuß. Und startete direkt mit Muskelfaserriss in die Vorbereitung. Ab dem Bielefeld-Spiel dann aber plötzlich Stammspieler – bis zum Schluss. Bestechende Diagonalbälle, Lufthoheit, Sturmspitze in den Schlussminuten enger Spiele: Thesker stand häufig im Fokus, überzeugte oft.

Dominik Schmidt: Theskers Aufstieg war sein Abstieg. Verlor erst seinen Stammplatz, dann die Perspektive im Klub. Wäre gern geblieben, muss nun aber gehen nach fünf erfolgreichen Jahren. Hätte seinen Abschied fast mit dem Siegtreffer gegen Nürnberg gekrönt.

Jonas Meffert: Verlängerte vor der Saison bis 2022. Ein großes Glück für die KSV, denn Meffert ist einer der besten Sechser der Liga – das fällt vor allem dann auf, wenn er mal fehlt. Hatte wenige schwächere Auftritte drin, überzeugte fast immer mit seiner Spielintelligenz. Negativ bleiben nur seine beiden Roten Karten aus der Hinrunde haften.

Aleksandar Ignjovski: Beim kurz vor Saisonstart verpflichteten Serben bekommt man das, was man von ihm erwartet: voller Einsatz, Leidenschaft. Das Spielerische bleibt da manchmal auf der Strecke. War dann am wertvollsten, wenn er in engen Spielen reinkam und ordentlich aufräumte.

Salih Özcan: Welch ein Juwel sie da vom 1. FC Köln ausgeliehen hatten, zeigte Özcan den Störchen nach etwas Anlauf ab dem Herbst. Avancierte zum unumstrittenen Stammspieler. Starke Technik, robust im Zweikampf, versiert im Vorwärtsgang: Der Achter ist einer der Spieler der Saison. Will sich nun mit der Empfehlung von fünf Toren und sieben Vorlagen noch einmal beim „Effzeh“ versuchen.

Alexander Mühling: Mit sechs Toren und fünf Assists ähnlich erfolgreich wie Özcan. Mühling hatte aber auch den einen oder anderen schwankenden Arbeitstag drin. Unterm Strich aber eine solide bis gute Saison des nun dienstältesten Kielers, der im April bis 2023 verlängerte.

Finn Porath: Der gebürtige Eutiner machte in seinem Premierenjahr bei Holstein ab und zu auf sich aufmerksam wie bei seinem starken Spiel gegen den KSC in der Rückrunde, blieb aber auch häufig unauffällig, zeigte seine starke Schusstechnik zu selten. Seine Flexibilität ist ein Plus, er muss jetzt aber den nächsten Schritt machen.

David Atanga: Holsteins teuerster Neuzugang im Sommer 2019. Die halbe Million Euro an RB Salzburg machte sich aber bisher nicht bezahlt. Der schnelle Flügelspieler kam meist nur von der Bank, hatte dann nicht die erhoffte Durchschlagskraft und verzettelte sich oft in Dribblings und direkten Duellen.

Makana Baku: Es ist eines der Rätsel dieser Saison, warum Baku in ein solches Loch gefallen ist. Brachte seit November nichts mehr auf die Kette. Seine vier Saisontore und der eine Assist? Alle bis zum neunten Spieltag. Nach der Corona-Pause trotz fünf Wechseloptionen oft bis zum Ende nur auf der Bank.

Emmanuel Iyoha: Nutzte seine Leihe nach Kiel für den nächsten Entwicklungsschritt. Iyoha schoss neun Tore, war immer einsatzfreudig, zeigte sich zuletzt auch technisch verbessert. Kehrt nun zu Fortuna Düsseldorf zurück und soll dort in der Vorbereitung seine Chance bekommen.

Fabian Reese: Der Ur-Kieler kam im Winter von Schalke, machte zwölf Spiele und hinterließ einen vielversprechenden ersten Eindruck. Sein Gala-Auftritt gegen den KSC blieb zwar unerreicht, aber seine Dribblings, von denen er zuletzt wieder einige durchbringen konnte, machen Lust auf mehr.

Jae-Sung Lee: Was für eine Saison! Der Südkoreaner spielte eine herausragende Serie, trug die KSV phasenweise alleine im Offensivspiel. Neun Tore, sieben Vorlagen, dazu unzählige Impulse, die sich in keiner Statistik finden. Sollte er gehen, risse das ein Riesenloch.

Janni Serra: Seine Saison startete eigentlich erst Ende September und endete vor Weihnachten. Nach schweren Wochen unter Schubert explodierte Serra unter Werner, erzielte zwischen Spieltag acht und 17 sechs Tore, bereitete drei Treffer vor. Dann bremste ihn ein Muskelfaserriss aus. Kurzes Comeback Anfang des Jahres mit einem weiteren Tor, dann wieder der Muskel. Wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Lion Lauberbach: Geht Serra, steht sein Kronprinz mit Lauberbach in den Startlöchern – wenn er nicht selbst noch von den Bayern abgeworben werden sollte. Bringt Technik, Tempo und Physis mit. Fünf Scorerpunkte nach dem Re-Start, hatte aber zu häufig noch Phasen ohne Bindung zum Spiel drin.

Salim Khelifi: Seine Zeit in Kiel war ein Missverständnis und endete mit einer vergebenen 100-Prozentigen gegen Nürnberg. Kehrt nun nach Zürich zu seinem Stammklub zurück.

Philipp Sander, Michael Eberwein, Daniel Hanslik: Sammelten nur wenige benotete Einsätze, spielten in den Planungen nur eine untergeordnete Rolle. Eberwein trägt die Hypothek des kuriosesten Holstein-Elfers der Vereinsgeschichte irgendwie immer mit sich herum. Hanslik wurde im Winter nach Rostock verliehen.

