Holstein Kiel: Das ist dran am Interesse an Tim Schreiber

Sie haben ihn liebgewonnen bei Holstein Kiel, ihren Ioannis Gelios. So sehr, dass er am Sonntag noch einmal vor Heimpublikum auflaufen durfte. Der 30-Jährige erhielt gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) den Vorzug vor Thomas Dähne – und badete nach dem Abpfiff in der Menge, ließ sich auf dem Zaun vor der Westtribüne von den Fans gebührend feiern. Drei emotionale Jahre gehen für den Deutsch-Griechen zu Ende beim Fußball-Zweitligisten. Der fahndet seit Bekanntwerden der Nachricht, dass Gelios eine neue Herausforderung sucht, nach dem geeigneten Ersatzkeeper. Eine heiße Spur führt nun in den Osten der Republik.

Tim Schreiber, 20 Jahre alt, noch bis zum Saisonende vom Bundesligisten RB Leipzig in die Dritte Liga an den Halleschen FC verliehen, stehe weit oben auf der Liste bei der KSV, so berichtete es zuerst die „Bild“. Das deckt sich mit Informationen von KN-online: Schreiber ist einer der Topkandidaten. Da man in Leipzig von ihm weiter überzeugt zu sein scheint, dürfte es im Falle eines Transfers wohl auf ein Leihgeschäft hinauslaufen. Voraussetzung dafür: eine vorzeitige Verlängerung seines noch bis 2023 datierten Vertrags bei RB.

Schreiber fällt seit Ende April mit Meniskusverletzung aus

Das Interesse an Schreiber jedenfalls kommt nicht von ungefähr. Der U 20-Nationaltorhüter hat sich mit einer starken Saison in Halle ins Schaufenster höherklassiger Vereine gestellt. Schreiber, seit Februar 2021 beim HFC, stand in der laufenden Spielzeit 23 Mal zwischen den Pfosten, überzeugte dabei mit guten Leistungen – muss aber seit Ende April wegen einer Meniskusverletzung zuschauen. Aktuell befindet er sich im Aufbautraining. Und womöglich bald schon an der Förde.

Bei Holstein Kiel würde er als Herausforderer von Platzhirsch Dähne starten – mit dem Anspruch, auch als Starter in Frage zu kommen. Die Störche haben mit dem Modell, zwei nahezu gleichwertige Keeper in ihren Reihen zu haben, zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Das Gespann Dähne/Gelios hat sich in den vergangenen zwei Jahren durch den Konkurrenzdruck zu Höchstleistungen getrieben. Gelios kam in diesem Zeitraum auf 37 Ligaspiele, Dähne auf 32. Kein Torwart-, ein Luxusproblem.

So soll es nun weitergehen, womöglich mit dem Duo Dähne/Schreiber. Der Leidtragende einer solchen Konstellation wäre wiederum Timon Weiner. Der 23-Jährige, seit 2018 bei der KSV, kam bislang nie über die Rolle des Regionalliga-Keepers hinaus, konnte auch durch Leihe nach Magdeburg in der Saison 2020/21 seine Karten nicht verbessern. Der frühere Schalker steht noch bis 2023 unter Vertrag. Auch in diese Personalie könnte demnächst noch Bewegung kommen.