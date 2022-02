Kiel

Als das Training von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Montagmittag nach gut 90 Minuten beendet war, hängte Benedikt Pichler im Dauerregen noch eine Viertelstunde ran. Gemeinsam mit Teamkollege Joshua Mees übte der KSV-Angreifer Torabschlüsse. „Muss ja“, sagte der Österreicher im Anschluss angesprochen auf die Sonderschicht und grinste. Holsteins erfolgreichster Knipser (sechs Tore), 2022 noch ohne Treffer, hat seine Lockerheit noch nicht verloren.

Dabei erlebt Pichler gerade seine erste Durststrecke, seit er im August vergangenen Jahres bei Holstein anheuerte. In den ersten neun Spielen unter Cheftrainer Marcel Rapp traf er sechsmal, zuletzt beim 3:0-Heimsieg gegen St. Pauli am 17. Dezember. Seitdem wartet er in nunmehr 359 torlosen Minuten auf Ligatreffer Nummer sieben.

Benedikt Pichler: „Ich bekomme in diesem Jahr bisher weniger Bälle“

Auch am Sonnabend, bei der 0:2-Heimniederlage gegen Karlsruhe, rieb sich der Angreifer in vorderster Front auf, spulte bis zu seiner Auswechslung in der 57. Minute 6,76 Kilometer ab, gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe – eine starke Bilanz für einen Offensivspieler –, fand aber, wie so oft in den vergangenen Spielen, kaum Bindung zum Spiel der Störche.

Auf dem Weg zum bislang letzten Ligator: Benedikt Pichler umkurvt St-Pauli-Keeper Nikola Vasilj Quelle: Uwe Paesler

„Ich bekomme in diesem Jahr bisher weniger Bälle“, sagt Pichler, der die Gründe dafür allerdings noch nicht ausgemacht hat. „Ich habe mein Spiel nicht verändert, meine Laufwege sind die gleichen. Es ist auch nicht so, dass mein Zielwasser schon leer ist“, versichert der 24-Jährige, der es in Kiel mit seiner frischen, frechen Art innerhalb kürzester Zeit zum Fan-Liebling gebracht hat, für Ekstase beim Störche-Anhang zuletzt aber nicht mehr sorgen konnte.

19 Ballkontakte hatte Pichler im Heimspiel gegen den KSC. Auch gegen Düsseldorf und in Regensburg waren es nicht mehr. „Grundsätzlich habe ich noch immer ein gutes Gefühl. Wenn ich den Ball bekomme, denk ich mir: Den haust du rein. Aber ich habe aktuell nicht viele Ballaktionen“, konstatiert Pichler.

Pichler mit neun Torschüssen in 2022

Die fast logische Konsequenz: Auch vor dem Tor, seinem eigentlichem Jagdrevier, taucht er mit Ball zu selten auf. Der Angreifer, der bei der KSV einen Vertrag bis 2025 besitzt, muss sich jede Abschlusssituation hart erarbeiten. Erst neun Torschüsse hat Datenanbieter „Opta“ für Pichler in den fünf Zweitligaspielen in diesem Jahr erfasst. „Ich versuche alles, ich laufe viel. Das ist wohl so eine Phase, die man als Stürmer mal aushalten muss“, gibt sich der Österreicher kämpferisch.

Dass der gestiegene Konkurrenzdruck im Sturm ein möglicher Grund für seine Torlos-Phase sein könne, glaubt Pichler nicht. In den vergangenen vier Partien musste er jeweils Mitte der zweiten Hälfte für den im Winter neu verpflichteten Kwasi Okyere Wriedt Platz machen, der in Aue den Last-Minute-Treffer zum 3:2 besorgte.

„Konkurrenz hatte ich vorher auch. Wir haben genug Spieler, die da vorne einen guten Job machen würden. Aber durch ,Otschis’ Verpflichtung ändert sich meine Spielzeit. Das bedeutet dann auch weniger Zeit, in der ich mich zeigen kann, gerade in Spielen, wo es schwierig läuft.“ Nur: Je länger Pichlers Tor-Durststrecke andauert, desto stärker dürfte sich Sturmalternative Wriedt für einen Startelfeinsatz aufdrängen.

KSV-Angreifer mit Anspielung auf Romelu Lukaku

Pichler weiß deshalb: „Ich muss bereit sein, wenn die Bälle wieder vor meine Füße fliegen. Wenn ich dann nicht bereit bin, kann ich die Schuld ganz auf mich schieben – und muss es im nächsten Spiel wieder versuchen.“

Den nächsten Anlauf kann er am Freitagabend, im Auswärtsspiel bei Hannover 96 (18.30 Uhr), nehmen. Dann wieder mit mehr Ballaktionen als in den vergangenen Partien? „Romelu Lukaku (Stürmer des FC Chelsea, d. Red.) hatte im Spiel am Wochenende nur sieben Ballkontakte. Da komme ich immerhin noch auf ein paar mehr“, sagt Pichler und lacht. Da war sie wieder, die Lockerheit, die Mut macht, dass der Knoten beim Österreicher schon am Freitag in der AWD-Arena platzt.