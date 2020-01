Nach zwei freien Tagen steigt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Dienstag wieder ins Training ein, arbeitet nach der Grundsteinlegung im Trainingslager an den letzten Feinheiten. Wer konnte die Zeit in Spanien nutzen und wer eher weniger? Die Gewinner und Verlierer im Rennen um die Stammplätze.