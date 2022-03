Holstein Kiel: Der Druck steigt – auch auf den Trainer

Kiel

Schon wieder verloren. Auswärts, mit drei Gegentoren. „Jetzt muss ganz schnell etwas passieren, ansonsten kommen extrem schwere Zeiten auf uns zu“, sagt Holstein Kiels Kapitän. Nur heißt der nicht Alexander Mühling wie am Freitagabend, sondern Jens Dowe. Es ist der 13. September 2003. 0:3 in der Regionalliga Nord bei Dynamo Dresden. Die vierte Saisonniederlage in Serie. 18 Jahre und 179 Tage ist das der KSV nicht mehr passiert. Bis zum vergangenen Freitag, dem 11. März 2022. 2:3 in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Hansa Rostock, Pleite Nummer vier am Stück. Es muss, frei nach Dowe, etwas passieren.

Denn die extrem schweren Zeiten, sie sind schon da. Eine Erkenntnis, zu der zuallererst die Störche selbst mit ihrem Offenbarungseid im Ostseestadion beigetragen haben. Die die Konkurrenz aber noch einmal zusätzlich unterstreicht: Hansa ist vorbeigezogen, Sandhausen hat bei Darmstadt 98 (1:1) ebenso einen unerwarteten Punkt geholt wie Dynamo gegen St. Pauli (1:1). Holsteins Puffer auf Rang 16 erodiert langsam, aber stetig. Vier Punkte – das ist in dieser Liga nichts.

Lewis Holtbys Getränkekisten-Ausraster als Spitze eines Eisbergs der Enttäuschung

Der kalte Hauch des Verderbens, die scheinbar unaufhaltsame Logik des eigenen Verfalls nach einem Zwischenhoch, das Holstein Kiel kurzzeitig sogar wieder ans obere Tabellendrittel herangebracht hatte – all das zeigte am Freitagabend erstmals sichtbare Folgen. Ein Wirkungstreffer fürs Nervenkostüm. Lewis Holtbys Getränkekisten-Ausraster war da nur die Spitze des Eisbergs.

„Direkt nach dem Spiel in Rostock war die Enttäuschung und der Frust natürlich riesig. Alle waren in dem Moment emotional“, sagte Trainer Marcel Rapp am Tag danach. „Aber ab heute gilt es, das Spiel sachlich aufzuarbeiten. Und genauso wichtig ist es, uns in allem zu hinterfragen, um uns gemeinsam aus dieser ohne Frage schwierigen Situation zu befreien. Und da erwarte ich von jedem Einzelnen, mit sich selbst kritisch zu sein und alles der gemeinsamen Arbeit unterzuordnen.“

Dazu gehört auch, dass sich der Chefcoach selbst kritisch hinterfragen muss. Unter zugegebenermaßen schwierigen personellen Bedingungen traf Rapp umstrittene Entscheidungen, brachte etwa den als Sechser bereits zu Saisonbeginn durchgefallenen Patrick Erras im defensiven Mittelfeld, obwohl er in der Dreierkette sowohl besser aufgehoben als auch dringend gebraucht worden wäre. Dort wurde stattdessen der überforderte Startelf-Debütant Nico Carrera den aggressiv pressenden Rostockern zum Fraß vorgeworfen. Zwei offensichtliche Fehlgriffe.

„Wir im Trainerteam machen uns sehr viele Gedanken und lassen viele Parameter in unsere Entscheidungen einfließen. Und selbstverständlich hinterfragen wir uns. Aber wir müssen eben auch schauen, wen wir zur Verfügung haben und auf Ausfälle reagieren“, sagte Rapp mit Blick auf seine Entscheidungen, die nicht zur Stabilität hatten beitragen können. Dabei benötigt diese Mannschaft nichts dringlicher als Stabilität. Denn der Aggregatszustand der vormals festen Defensive ist seit Wochen nicht einmal mehr flüssig (obwohl sie häufig schwimmt), sondern gasförmig. Flüchtige Teilchen.

Sportchef Stöver sieht „alle in der Pflicht, nicht Einzelne“

Was tun also? Arbeiten. In jedem Training. Als Team, das gemeinsam mit einem Plan das eigene Tor verteidigen will. Denn im Moment wirken die Mannschaftsteile wie voneinander entkoppelt. Nährboden für einen langen Abstiegskampf. Einer, der, wenn nicht schnell substanzielle Verbesserungen eintreten, verloren gehen kann. Die Gefahr ist real, die Schubumkehr muss her. Denn im Moment weist der Trend nach unten.

Alles muss auf den Prüfstand. Auch – das lehren die Mechanismen des Geschäfts – der Trainer. Rapp muss liefern, eine Niederlage am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Schlusslicht Ingolstadt dürfte den Handlungsdruck auf die Verantwortlichen massiv erhöhen. Auch wenn Sportchef Uwe Stöver noch kein Endspiel ausrufen will. „Wir alle stehen in der Pflicht, in den letzten acht Spielen Leistung und Ergebnisse zu liefern, nicht Einzelne“, sagt Stöver.

Trotzdem ist Holstein Kiel nun durch eigenes Verschulden in eine Saisonphase eingetreten, in der nur noch Ergebnisse zählen. Bleiben die aus, fliegt am Ende womöglich mehr als nur eine Getränkekiste.