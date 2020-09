Am Sonnabend um 13 Uhr ist Holstein Kiel bei Eintracht Braunschweig zu Gast. Die Eintracht hat an das letzte Aufeinandertreffen schlechte Erinnerungen: 2018 schoss Holstein die Löwen am letzten Spieltag mit 6:2 in die Dritte Liga. Nun kommt es zum Wiedersehen.