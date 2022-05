Holstein Kiel: Erst Abschied, dann Heimsieg gegen Nürnberg

Kiel

Klassenerhalt gleich vorzeitiger Urlaubs-Modus? „Das wird kein Auslaufen gegen den 1. FC Nürnberg. Auf keinen Fall“, so Störche-Cheftrainer Marcel Rapp auf der virtuellen Spieltags-Pressekonferenz am Freitag. Vielmehr gehe es darum, den Positiv-Trend auch im letzten Heimspiel der Saison am Wahl-Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) fortzusetzen.

Störche hegen nach dem unglücklichen 1:2 im Hinspiel Revanchegelüste

Während die „Clubberer“ nach dem 2:4 gegen Sandhausen am 31. Spieltag (alle vier Gegentreffer nach Ecken!) im Aufstiegskampf die Segel streichen mussten, liegt den Störchen die unglückliche 1:2-Hinspielniederlage im Frankenland noch heute schwer im Magen. „Wir haben etwas gutzumachen“, sagt Rapp kurz und knapp. Die strategischen Karten zur Umsetzung der Mission „Heimsieg Nummer acht“ mag der 43-Jährige nicht öffentlich auf den Tisch blättern. Die Liste der fehlenden Spieler dagegen schon.

Und die hält sich mit „nur“ acht Verletzten oder Kranken im Vergleich zu den Vorwochen in überschaubaren Grenzen. Mit Blick auf die Qualität in der Breite des Kaders ein wichtiges Detail. Sind doch die bislang zwölf Joker-Treffer der Störche Liga-Bestwert.

Vor dem Anpfiff – Sonntag, 13.30 Uhr So könnte Holstein Kiel spielen: Dähne – Lorenz, Thesker, van den Bergh – Holtby – Korb, Mühling, Porath, Reese – Pichler, Wriedt. Es fehlen: Arp (Hüftbeschwerden), Bartels (Schlüsselbeinbruch), Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Ignjovski (Bandverletzung Knie), Mees (muskuläre Probleme), Sander (Herzmuskelentzündung nach Covid-19-Infektion), Benger (Rückenprobleme), Awuku (Aufbautraining nach Kreuzbandriss). Gelbsperre droht: Holtby, Arp (je 4). So könnte Nürnberg spielen: Mathenia – Fischer, Schindler, F. Hübner, Handwerker – Krauß, Tempelmann – Duman, Möller Daehli, Schleimer – Shuranov. Es fehlen: Besong, Latteier (beide U 21), Klandt, Lohkemper (Individualtraining). Gelbsperre droht: Dovedan, Geis (je 4). Kieler Zweitliga-Heimbilanz gegen Nürnberg: 1:3, 1:1, 1:0.

Beifall von den Rängen (bislang über 11 000 Karten verkauft/Ticketcenter Ost öffnet am Spieltag um 11.30 Uhr) dürfte es schon vor dem Anpfiff geben. Mit Phil Neumann, Ioannis Gelios und Fiete Arp sowie Assistenz-Coach Fabian Boll, Athletik-Trainer André Filipovic und Video-Analyst Philipp Pelka sollen sechs scheidende Störche gebührend verabschiedet werden. Kontrastprogramm bei den Franken: Chefcoach Robert Klauß (37/seit 2020 im Amt) verlängerte am Freitag seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig.