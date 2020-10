Kiel

Das rote Team ist spielbestimmend, kombiniert sich erneut sehenswert bis zum Strafraum – dann der Fehlpass. Die Blauen kontern schnell über die rechte Seite, Fabian Reese legt raus auf Jae-Sung Lee, der schließt ins linke Eck ab – 1:0.

Die Szene: aus dem Trainingsspiel am Donnerstag. Die Roten: nicht der kommende Gegner Fortuna Düsseldorf, sondern das KSV-Team mit Leibchen. Genau so wie in der gestrigen Übungseinheit dürfte es aber aus Holstein-Sicht ablaufen, wenn die Störche am Sonntag um 13.30 Uhr den Bundesliga-Absteiger im Holstein-Stadion empfangen.

Die Effizienz aus dem Training will KSV-Stürmer Reese ab sofort auch im Spiel zeigen: „In der Vergangenheit war mein Problem, nachhaltig Tore und Vorlagen zu liefern“, sagt Reese. „Da kann ich noch konstanter abliefern“ – am liebsten schon gegen Düsseldorf, von dessen Sturmreihe er sich in puncto Kaltschnäuzigkeit etwas abgeguckt hat. „ Rouwen Hennings mit 15 Toren in der letzten Bundesliga-Saison. Dazu Kownacki, den sie für knapp sieben Millionen Euro verpflichtet haben. Das sind nochmal andere Sphären“, sagt Reese, fügt aber hinzu: „Auch die müssen sich in der Zweiten Liga beweisen.“

Rouwen Hennings gegen Holstein fraglich - Mühling trainierte individuell

Ob sich der gebürtige Bad Oldesloer Hennings gegen Holstein wird beweisen können, ist noch nicht klar. Der Einsatz des Fortuna-Angreifers steht wegen einer Wadenprellung auf der Kippe. Lang ist die Liste der Wackelkandidaten auch bei Holstein: Ob Aleksandar Ignjovski (Gesäßmuskelzerrung), Marco Komenda (Reizung im Oberschenkel), Johannes van den Bergh (muskuläre Probleme) und Alexander Mühling (Sprunggelenksprobleme) am Sonntag zur Verfügung stehen, ist noch nicht abzusehen. Mühling trainierte am Donnerstag individuell mit Athletikcoach Timm Sörensen.

Definitiv nicht dabei sein wird Emmanuel Iyoha. Der 22-Jährige, letztes Jahr von Düsseldorf nach Kiel ausgeliehen und nun zurück im Dress der Fortunen, ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. „Er ist ein Kämpfer. Ich glaube, dass er stärker zurückkommen wird“, sagt Ex-Kollege Reese. „Jetzt müssen wir das Wiedersehen eben auf die Rückrunde verschieben.“

Wiedersehen nach Aufstiegs- und Relegationsparty im Mai 2018

Dass Duell beider Teams steigt Sonntag erstmals seit dem 33. Spieltag der Saison 2017/18, ein Tag an den sich beide Fanlager gerne erinnern. Knapp 4000 Kieler traten damals die Reise nach Düsseldorf an. Fortuna ging spät in Führung, Marvin Ducksch glich schnell aus. Mit dem 1:1 war Düsseldorf aufgestiegen, Holstein hatte die Relegation sicher. Am Sonntag darf es dennoch mehr als ein Unentschieden sein, für Holsteins „jungen, ambitionierten Haufen“ ( Reese), der nach dem Auftaktsieg gegen Paderborn (1:0) gleich den zweiten Absteiger der vergangenen Bundesliga-Saison in die Schranken weisen kann.

