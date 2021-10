Holstein Kiel: Fabian Reese will es wie Filip Kostic machen

Kiel

Der Spielkultur-Schock der zweiten 45 Minuten beim jüngsten 1:1 in Ingolstadt wirft noch heute seine Schatten über den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Nichts war zu sehen an der Donau von der bundesweit gerühmten DNA der Störche, den attraktiven Offensiv-Kombinationen, der Kreativität im automatisierten 4-3-3-System. Ein Fernschuss von Fabian Reese (89.) – mehr nennenswerte Torannäherungen entsprangen der neuen 3-5-2-Grundordnung nach der Pause nicht. Dabei war der etatmäßige Außenbahnangreifer erst zwölf Minuten vor dem Abpfiff eingewechselt worden. Ist Reese das erste Taktik-„Opfer“ des neuen Cheftrainers und Systemveränderers Marcel Rapp?

Fabian Reese will wieder erste Wahl auf dem Flügel sein

In acht der ersten neun Saisonpartien gehörte Reese zur Startelf der kriselnden Störche. Ausgerechnet gegen das nach Zahlen hinten wie vorne schlechteste Team der Liga musste sich der 23-Jährige mit dem Joker-Dasein begnügen. „Sicher ist das neue System eines, in dem es den klassischen Flügelstürmer wie im 4-3-3 nicht wirklich gibt. Das muss ich annehmen“, sagt Reese. Die der veränderten Strategie geschuldete Variante laute Flügelverteidiger. „Mittelfristig ist mein Ziel, auf dieser Position erste Wahl zu sein“, so Vollblutstürmer Reese.

Im tristen Kellerduell beim Tabellen-Vorletzten übten sich am vergangenen Sonnabend die gelernten Defensivakteure Phil Neumann (rechts) und Mikkel Kirkeskov (links) in der neu definierten Außenbahn-Rolle. Und dies zumindest im Vorwärtsgang mit überschaubarem Erfolg. Reese kann sich derweil eine offensivere Ausrichtung vorstellen. Sein Blick geht dabei nach Frankfurt, wo Filip Kostic vom reinen Linksaußen zum Flügel-Dauersprinter in beide Richtungen umgeschult wurde und damit zu einem Trumpf-Ass der Eintracht avancierte: „An ihm sieht man ja, dass man diese Position auch offensiv interpretieren kann“, sagt Reese. „Kostic ist auf dieser Position ein Vorbild für mich.“

Filip Kostic (re.) im Zweikampf mit Alphonso Davies vom FC Bayern München. Quelle: Matthias Balk

Auch Pokalgegner Hoffenheim hat einen zum Allrounder ungeschulten Top-Torjäger

Noch krasser ist in diesem Zusammenhang der Fall Robert Skov. Vor dessen Wechsel zur TSG Hoffenheim im Sommer 2019 hatte der 25-jährige Däne in vorderster Front mit 30 Treffern und zehn Assists in 34 Spielen für den FC Kopenhagen geglänzt. Beim Bundesligisten aus dem Kraichgau, der am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) die Störche in der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt, mutierte der Top-Torjäger zum Top-Allrounder der linken Außenbahn. Unter anderem steuerte Skov drei Assists zu den drei Hoffenheimer Siegen in den letzten drei Begegnungen der Saison 2019/20 bei. Und dies als „Flügelverteidiger“ in einem 3-5-2-System unter Regie des damaligen TSG-Interimscoaches Marcel Rapp...

Fabian Reese selbstkritisch: „Auf meinem Scorerboard liegt noch zu wenig.“

Reeses persönliche Bilanz fällt in dieser Serie vergleichsweise bescheiden aus. „Auf meinem Scorerboard liegt noch zu wenig. Ich habe aber auch 14 Großchancen vorbereitet. Dass ich dann nur zwei Assists auf meinem Konto habe, ist sehr unglücklich. Es hätten gerne mehr sein dürfen. Aber klar ist auch: Ich muss mehr Torgefahr ausstrahlen“, sagt Reese in einem Mix aus Selbstkritik und einem Appell an seine Kollegen, sich künftig kaltschnäuziger vor dem gegnerischen Gehäuse zu präsentieren.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie beispielsweise die Darmstädter Luca Pfeiffer (sieben Treffer/zwei Torvorlagen) und Philipp Tietz (acht Tore/ein Assist). Das brandgefährliche Sturmduo ist die Zentrale der Zweitliga-Torfabrik aus Hessen, die am Sonnabend (13.30 Uhr) im Holstein-Stadion gastiert. „24 Tore schießen sich nicht von alleine. Das dürfte qualitativ noch eine andere Hausnummer werden als Ingolstadt mit dem Ball“, prognostiziert Reese und ergänzt mit ernster Miene: „Wir müssen von unserem Plan überzeugt sein.“

Keine Frage, der tabellarische Druck für die Störche ist groß. Speziell die Ausbeute vor heimischer Kulisse (3:11 Tore/drei Punkte in fünf Versuchen mit vier Niederlagen) bereitet Sorgen. Zeit, dass sich was dreht. Vielleicht mit einem Fabian Reese in neuer Funktion?