Zum Rückspiel in der Bundesliga-Relegation zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln werden Fans der Gäste in Kiel erwartet. Das Fanprojekt Kiel geht derweil davon aus, dass die Teil-Zulassung von Zuschauern dazu führen könnte, dass nach Abpfiff nicht weniger, sondern mehr Fans am Stadion feiern.