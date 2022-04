Holstein Kiel: Fiete Arp verletzt sich im Training – Aus fürs Dresden-Spiel?

Kiel

Schreckmoment am Mittwochmittag kurz vor Abschluss des Trainings beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: Beim Versuch, im Sprung einen Schuss zu blocken, verletzte sich Fiete Arp am rechten Fuß, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen und musste nach kurzer Behandlung durch die KSV-Physiotherapeuten von Teambetreuer Tim Petersen direkt zur ärztlichen Untersuchung gefahren werden. Die erste Diagnose: Bänderverletzung am Knöchel.

Fällt Fiete Arp aus, würden am Sonnabend bei Dynamo Dresden neun KSV-Akteure fehlen

Mit dem 22-Jährigen würde sich die Ausfallliste für das am Sonnabend (13.30 Uhr) anstehende Spiel bei Dynamo Dresden auf neun Akteure verlängern. Neben Fin Bartels (wurde nach seinem Schlüsselbeinbruch im Spiel gegen den HSV am Dienstag operiert) stehen auch weiterhin Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Finn Porath (Syndesmoseriss), Philipp Sander (Herzmuskelentzündung nach Covid-19-Infektion), Joshua Mees (anhaltende muskuläre Probleme), Marcel Benger (Rückenprobleme), Noah Awuku (Aufbau nach Kreuzbandriss) und Mikkel Kirkeskov (Achillessehnen-Entzündung) nicht zur Verfügung. Letzterer konnte am Mittwoch immerhin schon wieder eine individuelle Laufeinheit absolvieren.