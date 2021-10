Kiel

Fin Bartels hat in seiner Profikarriere einiges erlebt, leidvolle Erfahrungen mit Fehlstarts, Abstiegskampf und gar Abstiegen gemacht. Und auch wenn die aktuelle Situation bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nach dem bärenstarken Jahr eins nach der Rückkehr an die Förde etwas Neues ist – er kennt sie so oder so ähnlich aus anderen Klubs, aus anderen Jahren. Bartels weiß, worauf es ankommt: „Wir müssen jetzt anfangen zu punkten – und vor allem besser zu spielen“, sagt er. Und gibt gleichzeitig den Weg vor. „Wir müssen trotzdem ruhig bleiben“, erklärt der Offensivmann mit all der Erfahrung einer mehr als 15 Jahre andauernden Profikarriere. Man darf jetzt nicht alles in Frage stellen, hadern und zweifeln.“

Fin Bartels: „Nur mit Freude und Spaß kannst du guten Fußball spielen“

Als Bartels 24 Jahre alt war, hatte er bereits vier Abstiege erleben müssen – in fünf Jahren Herrenfußball. Und trotzdem kann seine Vita als gutes Omen für das Holstein Kiel der Saison 2021/22 gelten, das mit neun Punkten nach zehn Spielen im Tabellenkeller darbt. Denn viermal in seiner Karriere standen für Bartels und seinen Klub zum selben Saisonzeitpunkt sogar weniger Zähler auf der Habenseite: 2012/13 waren es mit dem FC St. Pauli in Liga zwei deren acht, in der Bundesliga 2014/15 und 2016/17 mit dem SV Werder Bremen sieben, 2017/18 mit den Grün-Weißen gar nur fünf Pünktchen – in allen vier Jahren aber gelang der Klassenerhalt.

Keine Panik also? „Man findet aktuell genug Negatives, trotzdem muss man auch versuchen, positiv an die Aufgaben zu gehen“, sagt Bartels. „Auch wenn es mal schwerfällt: Nur mit Freude und Spaß kannst du guten Fußball spielen.“ Es sei wichtig, dies beizubehalten, so der gestählte Abstiegskämpfer, „bei aller verständlicher Kritik – auch Selbstkritik“ – den Kopf oben zu behalten. „Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen“, sagt er. Und macht gleichzeitig klar: „Wir sind jetzt alle gefragt, damit wir den Turnaround schaffen.“

Bartels schließt sich in diese Forderung explizit mit ein. Auch er selbst ist aktuell weit weg von der Form der Vorsaison, als er in insgesamt 38 Pflichtspielen mit 13 Toren und sieben Vorlagen kräftigen Anteil am Erreichen der Bundesliga-Relegation und des DFB-Pokal-Halbfinals hatte. In zehn Ligaspielen der laufenden Spielzeit steht für den 34-Jährigen ein Tor zu Buche, hinzu kommt ein Treffer beim 4:2 nach Verlängerung in der ersten Pokalrunde beim Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08. „Ich gehöre zum Team dazu, das war letztes Jahr so, und das ist dieses Jahr so. Also zähle ich mich genau so dazu wie jeder andere“, sagt Bartels. „Wir als Mannschaft bringen nicht das auf den Platz, was nötig ist. Da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Und egal, wie die Umstände sind: Da muss mehr bei rumkommen als jetzt in Ingolstadt.“

Nicht alles schlecht – aber insgesamt zu wenig

Das Spiel beim FCI nagt an den Störchen, für sich genommen ebenso wie als Teil der gesamten Misere. „Es liegt nicht nur an fehlenden Automatismen. Wir haben insgesamt zu viele Fehler gemacht, jeder für sich, zu viele Bälle waren zu leicht weg, wir waren in entscheidenden Momenten nicht konsequent oder konzentriert genug“, konstatiert Bartels und erklärt ob der äußerst schwachen Offensivleistung an der Donau: „Es ist nun mal das Schwerste, sich Torchancen herauszuspielen. Wenn du dann im Moment das Selbstvertrauen und diese Leichtigkeit nicht hast, fällt dir alles ein bisschen schwerer. Wir müssen sehen, dass wir uns da peu à peu da wieder hinkämpfen.“

Manchmal, so Bartels, sei ein einfaches Erfolgserlebnis ein Brustlöser. „Deshalb gilt es, jetzt endlich wieder einen Dreier einzufahren. Wir müssen die Punkte holen, um dann mit einer gewissen entspannten Konzentration die nächsten Aufgaben angehen zu können. Und damit wollen wir jetzt am Wochenende anfangen.“ Zudem sei nicht alles schlecht gewesen im bisherigen Saisonverlauf. „Wir haben phasenweise vernünftigen Fußball gezeigt – nicht gegen Ingolstadt jetzt, da haben wir kein gutes Spiel gemacht. Aber in den Partien davor, und da müssen wir wieder hinkommen.“

Keine Angst vor Fehlern!

Der Kieler Weg, er soll wieder eingeschlagen werden. „Wir dürfen jetzt nicht nur den Ball lang schlagen und hoffen“, sagt Bartels. „Wir sind eine fußballerisch starke Truppe und müssen bei unserem Spiel bleiben. Wir müssen dagegenhalten, kämpfen, beißen, alles selbstverständlich. Aber wir müssen eben auch Fußball spielen, nur so kommen wir wieder dahin, uns deutlich mehr Torchancen zu erspielen – was wir zwingend müssen.“

Dass es gegen einen „sehr guten und vor allem formstarken Gegner“ wie Darmstadt 98 (Sonnabend, 13.30 Uhr im Liveticker) nicht leicht wird, ist auch Bartels klar. Dennoch: „Da werden Fehler passieren, vielleicht auch mehr als vorher, und da ist in einem Heimspiel dann vielleicht auch mal Unruhe“, meint er. „Aber wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen lassen, weil wir Angst vor Fehlern haben.“

Neun Punkte nach zehn Spielen, Verunsicherung in den Köpfen und Druck in der Tabelle – die Situation ist ernst, aber bei weitem nicht hoffnungslos. Von 41 Teams, die in den vergangenen zehn Zweitligaspielzeiten nach zehn Spieltagen neun oder weniger Punkte hatten, stiegen zwar 17 ab. 24 aber hielten die Klasse, fünf erreichten sogar die erste Tabellenhälfte. Mit dem FC St. Pauli schrammte Bartels 2012/13 knapp daran vorbei – am Ende stand Platz zehn.

Volles Haus im Training der KSV am Dienstagvormittag: Neben den Langzeitverletzten Ahmet Arslan (Aufbau nach Kreuzbandriss) und Marco Komenda (Aufbau nach Mittelfußbruch) setzte nur Youngster Jonas Sterner (Belastungssteuerung aus). Alle anderen Störche starteten in die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen Darmstadt 98.