Fußball-Zweitligist Holstein Kiel startet am Mittwoch (20.30 Uhr) beim SC Paderborn in die Rückrunde - muss dabei aber womöglich erneut auf Fin Bartels verzichten. Der 33-Jährige musste am Sonntag gegen Darmstadt 98 (2:0) kurzfristig mit Magenproblemen passen.