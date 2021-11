Seit 2013 sind auf dem „Walk of Fame“ des DFB-Pokals am Berliner Olympiastadion die Fußabdrücke von Fußball-Legenden wie Günter Netzer, Gerd Müller, Oliver Kahn und Robert Lewandowski in Bronze verewigt. Und bald auch die von Fin Bartels: Der Routinier von Holstein Kiel wurde als Pokalheld der Saison 2020/21 ausgezeichnet.