Kiel

Drei Tage nach dem glanzvollen 4:0 über den FC St. Pauli taten sich die Kieler Hausherren im 50. Meisterschaftsduell mit den Niedersachsen überraschend schwer. Die mitunter mit einer Fünfer-Abwehrkette agierenden Gäste störten konsequent das Aufbauspiel und unterbanden so den gefürchteten Kombinationsfußball der Störche.

So dauerte es bis kurz vor der Halbzeit, ehe nach Fabian Reeses Maßflanke der völlig frei stehende Bartels zu seinem neunten Saisontreffer kam. In der zweiten Halbzeit dann der Schock: Ahmet Arslan musste verletzt vom Platz getragen werden.

Holstein-Routinier und Torschütze Fin Bartels meinte: "Das Wichtigste auf der Welt ist die Gesundheit und da wollen wir erst einmal an andere denken. Wir drücken Ahmo die Daumen. Ansonsten sind wir auf einem guten Weg. Heute hat man gesehen, dass wir auf der letzten Rille laufen. Erste Halbzeit hätten wir ein paar Aktionen besser spielen können und vielleicht auch das zweite Tor machen können. So verteidigst du die zweite Halbzeit fast nur und kannst froh sein, dass wir so sattelfest stehen und mit Thomas Dähne einen starken Rückhalt haben, sodass wir das Spiel so zu Ende bringen. Donnerstag wollen wir als starkes Team das nächste Ding wuppen."

Das sagt KSV-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver zum Heimsieg seiner Störche: "Wir haben in der 2. Halbzeit das nötige Quäntchen Glück gehabt, um als Sieger vom Platz zu gehen. Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen. Wenn du solche Spiele gewinnst, ist es sehr schön und wir genießen das auch. Unsere Mannschaft macht das hervorragend und hat sich leidenschaftlich in den Zweikämpfen dagegengestemmt."