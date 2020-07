Kiel

Finn Porath kam im Sommer 2019 vom Hamburger SV nach Kiel. Die beiden vorherigen Spielzeiten trug der Rechtsfuß das Trikot der SpVgg Unterhaching in der Dritten Liga. Porath bestritt in der Saison 2019/20 insgesamt 20 Partien für die Kieler Störche und schoss dabei drei Tore. Nun verlängerte er seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 datierten KSV-Vertrag bis 2023.

KSV-Sportchef Stöver : Setzen auf seine Fähigkeiten, seine Einstellung und sein Entwicklungspotential

„ Finn Porath hat in der vergangenen Spielzeit eine tolle Entwicklung genommen“, sagt Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV. „Auf seine fußballerischen Fähigkeiten, seine Einstellung und sein Entwicklungspotential wollen wir auch in Zukunft setzen. Wir freuen uns daher sehr, ihn langfristig an uns binden zu können.“

Auch der 23-jährige Finn Porath freut sich: „Ich fühle mich hier in Kiel pudelwohl. Ich habe vor einem Jahr die Möglichkeit bekommen, mich hier in der Zweiten Liga zu etablieren. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist nun ein Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens seitens des Vereins.“

Anzeige

Porath spielte lange Zeit beim Hamburger SV

Mit Porath haben die Störche ein echtes Nordlicht weiter an sich gebunden. Der Offensivspieler wuchs in Eutin auf und durchlief nach zwei Jahren in der Jugend beim VfB Lübeck fünf Jahre lang die Talente-Schmiede des Hamburger SV, ehe er 2017 auf Leihbasis zum Drittligisten nach Unterhaching in den Profi-Bereich wechselte.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie hier mehr über Holstein Kiel auf KN-online.