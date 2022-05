Holstein Kiel: Formanstieg bei Steven Skrzybski weckt Hoffnungen

Kiel

Saubere Ballannahme mit links, kurze Drehung, perfekte Schusstechnik mit dem rechten Fuß – 1:0. Steven Skrzybskis Führungstreffer gegen den 1. FC Nürnberg war am vergangenen Sonntag der Dosenöffner zur rauschenden 3:0-Party beim Saison-Heimfinale des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Und zugleich die passende Antwort an alle Kritiker, die im Laufe des zurückliegenden Spieljahres Zweifel an der Verpflichtung des 29-Jährigen angemeldet hatten.

Marcel Rapp lobt Steven Skrzybski für dessen Fußball-Intelligenz

Schon nach dem 3:2-Triumph in Bremen hatte Cheftrainer Marcel Rapp den gebürtigen Berliner, der zuletzt vier Mal in Folge in der Startelf stand, ob dessen Fußball-Intelligenz gelobt. Speziell für seine bisweilen unspektakulär anmutende Arbeit zwischen den Räumen. Im Weserstadion als erster freischwebender Mittelfeldspieler hinter zwei Sturmspitzen, in den Partien zuvor und danach als Achter, auf der Außenbahn oder in vorderster Front.

Markenzeichen „Offensiv-Allrounder“ – ein Nachteil gegenüber den Spezialisten im zuletzt taktisch immer variabler agierenden Kieler Team? „Aus meiner Sicht ist das absolut ein Vorteil. Mannschaft und Trainer können sich auf jeder Position auf mich verlassen“, sagt Dauerläufer Skrzybski, der mit einem Schnitt von 11,84 km pro Spiel Platz drei im internen Kieler „Marathon“-Ranking belegt, durchaus selbstbewusst.

Im Hinspiel gegen Sandhausen erzielte Skrzybski den Treffer zum 2:2-Endstand

Ende gut, alles gut? „Es ist noch nicht vorbei. Wir wollen uns in Sandhausen ordentlich verabschieden und unbedingt gewinnen“, lautet der Verbal-Konter des erfahrenen Profis (159 Zweit- und 36 Erstligaeinsätze, viermal Champions League) vor dem Saison-Kehraus des seit fünf Partien ungeschlagenen Rückrunden-Vierten aus Kiel bei den unabsteigbaren Fußball-Arbeitern aus der Kurpfalz am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf KN-online). Gegen jenen Kontrahenten, gegen den er im Hinspiel den Treffer zum 2:2-Endstand erzielte.

Die persönliche Detail-Analyse zeugt von Realismus: „Ich hatte zu Beginn der Saison viel Spielzeit. Aber wir hatten als Mannschaft keinen Erfolg. Und leider haben mich immer wieder kleinere Verletzungen zurückgeworfen. Nach dem Trainerwechsel (Marcel Rapp ab Oktober 2021 für Ole Werner, d. Redaktion) lief es auch deshalb für mich zunächst etwas holprig. Jetzt am Ende des Spieljahres steht meine persönliche Bilanz und die der Mannschaft im Einklang.“

Widerstandskraft habe sein Team, dem er seit dem 5. Juli des Vorjahres angehört, im Rahmen der zurückliegenden Berg- und Talfahrt bewiesen. Dies sei, so Skrzybski, eine elementare Erkenntnis für das kommende Spieljahr. Er sagt: „Wenn wir den Saisonanfang und die Ergebnis-Delle im Februar und März ausklammern, haben wir eine ordentliche Runde gespielt. Und selbst die Delle hat der Mannschaft rückblickend gutgetan. Das Gefühl, dass man so etwas als Team unbeschadet überstehen kann, ist wichtig. Doch wir müssen demütig bleiben. So wie in den guten Phasen dieser Saison abzuschneiden, das muss unser Anspruch sein.“

Privat ist Steven Skrzybski zu 100 Prozent in Kiel angekommen

Seine Vergangenheit bei den Kult-Klubs Union Berlin (acht Jahre) und Schalke 04 im Kopf, die Zukunft an der Förde (Vertrag bis 2024) vor Augen. Mag die berufliche Ausbeute von drei Saisontoren und einem Assist noch deutlich Luft nach oben bieten, so ist Skrzybski privat nach eigenen Worten zu 100 Prozent in Kiel angekommen. „Für meine Familie und mich ist es einfach nur schön, wenn die Sonne scheint und wir in Laboe den Strand quasi vor der Tür haben. Wir leben tatsächlich dort, wo andere für viel Geld Urlaub machen“, schwärmt der Fußball-Profi von seiner Wahlheimat.

Skrzybski liebt seine neue Heimat so sehr, dass er und seine Familie sogar die anstehende Sommerpause zu Hause an der Ostsee verbringen wollen. „Mein Sohn ist ein Jahr alt, meine Tochter zwei. Und wir wohnen am Meer. Da müssen wir nicht groß verreisen.“ Ein kleines Extra-Schmankerl serviert er sich dann aber doch selbst: Ein Kurztrip nach Spanien soll es sein. Mit alten Kumpels aus Berlin. Dort, wo für Steven Skrzybski bei „Eisern Union“ alles begann.