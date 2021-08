Kiel

Spätsommerliches Kaiserwetter bei der Premiere von Benedikt Pichler. Der am Montag vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel per Vierjahresvertrag von Austria Wien verpflichtete Stürmer trainierte am Dienstagnachmittag erstmals im Kreis der Störche.

Der 24-jährige Österreicher demonstrierte erste Ansätze seiner Qualitäten und erlebte zugleich hautnah die Schattenseite des Berufes. Denn Offensiv-Kollege „Berti“ Fridjónsson musste die Einheit wegen offenkundig heftiger Schmerzen im rechten Knie nach einem Zweikampf vorzeitig abbrechen. Die genaue Diagnose steht noch aus, eine schwerwiegendere Verletzung ist allerdings keineswegs auszuschließen.

Zwei Muskelfaserrisse in der Störcheschar

Eine Zwangspause müssen auch Offensiv-Allrounder Steven Skrzybski und Rechtsverteidiger Julian Korb einlegen. Beide Holstein-Neuzugänge haben sich beim jüngsten 3:0-Heimsieg gegen Aue einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.