Holstein Kiel: Für "Otschi" Wriedt zählt jedes Tor

Kiel

Kiel. „Finale dahoam“ für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Doch anders als für die Münchner Bayern, die diesen Begriff 2012 anlässlich ihres Champions-League-Endspiels in der Allianz Arena gegen den FC Chelsea prägten, geht es für die Störche am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) im letzten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Nürnberg nicht mehr um Titelehren, Aufstiegshoffnungen oder Abstiegsängste. Die tabellarische Messe ist für beide Teams grundsätzlich gelesen. Der Teufel indes steckt bekanntlich im Detail.

Zusatzmotivation DFB-Pokal: Vorsicht vor dem Amateur-Lostopf

Noch droht den im Aufwärtstrend befindlichen Nordlichtern ein Absacken auf Rang 15. Eine Platzierung, mit der sich die KSV bei der kommenden DFB-Pokal-Auslosung im „Amateur-Topf“ wiederfinden würde. Mit der Konsequenz eines Gegners aus Liga eins oder zwei schon in der ersten Cup-Runde. Dazu kommt die TV-Geld-Rangliste mit ihren komplexen Berechnungs-Parametern. Für die Störche gilt: Zwei Siege in den beiden letzten Begegnungen dieses Spieljahres gegen den „Club“ und in Sandhausen eine Woche später festigen zumindest den Status quo (rund 10,5 Millionen Euro).

Doch nicht nur aus diesen handfesten wirtschaftlichen Gründen steht das Thema „Spannungsabfall“ nach dem durch den jüngsten 3:2-Triumph in Bremen endgültig gesicherten Klassenerhalt für Holstein-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt auf dem Index. „Wir haben den Anspruch, weiter oben in der Tabelle zu stehen. Wir sind als Team voll fokussiert. Ich auch. Wir wollen am Sonntag die drei Punkte holen“, sagt der 27-Jährige stellvertretend.

Seine Siegtreffer in Aue (3:2) und gegen den HSV (1:0) bescherten den Kielern in der Rückrunde sechs eminent wichtige Zähler. Zuletzt im Weserstadion war Wriedt gar an allen drei Holstein-„Buden“ maßgeblich beteiligt. Achtungszeichen, die den Ehrgeiz des gebürtigen Hamburgers zusätzlich angestachelt haben: „Ich habe jetzt drei Treffer auf meinem Konto. Das ist noch nicht die Welt. Es hätten auch ein paar mehr sein können.“

Die Anpassungsprobleme nach seinem Wechsel im Januar von Willem II aus den Niederlanden an die Förde scheinen überwunden. In den vergangenen vier Spielen stand Wriedt jeweils in der Startelf. Vier Partien, in denen die Störche mit acht Punkten ohne Niederlage den Grundstein für den vorzeitigen Liga-Verbleib legten. Dies nicht zuletzt dank Wriedts Formaufschwung.

Vor dem Anpfiff – Sonntag, 13.30 Uhr So könnte Holstein Kiel spielen: Dähne – Lorenz, Thesker, van den Bergh – Holtby – Korb, Mühling, Porath, Reese – Pichler, Wriedt. Es fehlen: Arp (Hüftbeschwerden), Bartels (Schlüsselbeinbruch), Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Ignjovski (Bandverletzung Knie), Mees (muskuläre Probleme), Sander (Herzmuskelentzündung), Benger (Rückenprobleme), Awuku (Aufbautraining nach Kreuzbandriss). Gelbsperre droht: Holtby, Arp (je 4). So könnte Nürnberg spielen: Mathenia – Fischer, Schindler, F. Hübner, Handwerker – Krauß, Tempelmann – Duman, Möller Daehli, Schleimer – Shuranov. Es fehlen: Besong, Latteier (beide U 21), Klandt, Lohkemper (Individualtraining). Gelbsperre droht: Dovedan, Geis (je 4). Kieler Zweitliga-Heimbilanz gegen Nürnberg: 1:3, 1:1, 1:0.

„Die Reise zur Nationalmannschaft Ghanas hat mir sehr gutgetan. Das waren sehr prägende Momente für mich. Und danach lief es auch in Kiel besser für mich“, beschreibt der Torjäger das Erlebnis der geglückten WM-Qualifikation seines Heimatlandes in den Play-offs gegen Nigeria am 25. und 29. März mit zwei Kurzeinsätzen von ihm als markanten Wendepunkt der eigenen Schaffenskraft.

Der Traum lebt beim 1,88 m großen Schlaks, bei der WM-Endrunde im Katar (21. November bis 18. Dezember) zum Kader des ehemaligen Bundesliga-Profis und aktuellen Nationaltrainers Otto Addo zu zählen, wenn in der Gruppe H Portugal, Südkorea und Uruguay warten. „Es ist für mich immer eine Ehre, für Ghana auflaufen zu dürfen. Dafür würde ich natürlich auch ein paar Urlaubstage streichen“, sagt Wriedt mit Blick auf den möglichen Balanceakt mit der kurzen Sommerpause in Deutschland bis zum Liga-Neustart am 15. Juli und den zwei Vorbereitungsspielen Ghanas im Juni.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gute Leistungen in den verbleibenden 180 Minuten dieses Zweitliga-Spieljahres wären die beste Empfehlung für weitere internationale Nominierungen. Im Optimalfall gekrönt von eigenen Torerfolgen. Vielleicht schon im „Finale dahoam“ gegen den 1. FC Nürnberg?