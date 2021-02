Aue/Kiel

Dirk Schuster muss seine Begeisterung erst einmal wieder einfangen. „Das war jetzt relativ viel Lob für einen Gegner“, sagt er und schmunzelt. Zuvor hat Schuster, Cheftrainer von Erzgebirge Aue, minutenlang die Spielanlage der Störche gepriesen.

Die Wertschätzung für Holstein Kiel, Gastgeber für die Sachsen am Sonnabend in der Zweiten Fußball-Bundesliga (13 Uhr), ist im Vorfeld riesig. Aber auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat im Erzgebirge zuletzt neue Höhen erklommen. Respekt? Ja. Ehrfurcht? Auf gar keinen Fall.

Dirk Schuster: "Werden mit breiter Brust antreten"

„Unser Ziel muss ganz klar sein, in Kiel zu punkten“, sagt Schuster. „Wir werden mit einer breiten Brust antreten.“ Verständlich. Aue hat zuletzt den hochfavorisierten VfL Bochum bezwungen (1:0), zwei Wochen vorher konnte der Hamburger SV gegen die renitenten Lila-Weißen einen 3:1-Vorsprung nicht ins Ziel bringen – 3:3 nach starker zweiter Hälfte des FCE.

Auch gegen Holstein (1:1) und Fürth (1:1) hat Aue in der Hinrunde Achtungserfolge eingefahren. Die großen Vier, sie alle haben schon Federn gelassen gegen die Schuster-Elf. „Niemand von da oben kann sich beschweren, dass wir jemanden verschont hätten“, sagt der Coach ganz cool.

Aber er weiß auch: Das waren alles Heimspiele. Auswärts fährt der Tabellen-Neunte deutlich schlechter. 0:3 in Fürth, 0:2 in Heidenheim – zuletzt gab es auf fremdem Platz nichts zu holen. Aber was heißt das schon? In Fürth waren es die individuellen Fehler, in Heidenheim der frühe Platzverweis gegen Steve Breitkreuz – nicht die grundsätzliche Unterlegenheit. „Wir haben gezeigt, mit solchen Mannschaften mithalten zu können“, sagt Schuster. „Wir glauben an unsere Stärken, wir glauben an unsere Mentalität und daran, dass wir auch mit spielerischen Mitteln dagegenhalten können.“

Zehn Tore, sechs Vorlagen: Florian Krüger ist Aues bester Stürmer

Tatsächlich hat sich Aue vom Image des destruktiven Spielzerstörers längst gelöst. Kampf, Leidenschaft, gesunde Härte, das gehört auch weiterhin zum Portfolio der Sachsen. Auch gleichsam nervtötende wie effektive Elemente wie vereinzelte Manndeckungen – Bochums Robert Zulj etwa dürfte noch immer schlecht träumen von seinem Gegenspieler Louis Samson.

Mittlerweile aber hat Schuster seiner Elf auch eine gewisse Spielkultur vermittelt. Mit Florian Krüger hat er zudem einen der gefährlichsten Angreifer der Liga in seinen Reihen, der die geradlinigen Umschaltmomente eiskalt verwerten kann. Zehn Tore, sechs Vorlagen, mit vier Millionen Euro taxiertem Marktwert an vierter Stelle der wertvollsten Akteure im Unterhaus – das ist Qualität.

Und die Qualität dürfte am Sonnabend weiter steigen: Verteidiger Breitkreuz kehrt nach seiner Sperre zurück – und auch Pascal Testroet, mit neun Toren und sieben Vorlagen kongenialer Sturmpartner von Krüger, ist wieder ein Kandidat für die Startelf nach Erkältung in Heidenheim und Kurzeinsatz gegen Bochum. „Er hat den Großteil der Woche mittrainiert“, sagt Schuster.

„Ich freue mich aufs Spiel“, sagt Testroet selbst, schränkt aber lachend ein: „Auf die Anreise freue ich mich nicht.“ Eine nachvollziehbare Gemütslage. Vom Erzgebirge bis an die Förde und wieder zurück sind es mehr als 1200 Kilometer – und die legen die Veilchen im Mannschaftsbus zurück. Neun Stunden hin, neun Stunden zurück. Was für ein Ritt.

Schuster traut Holstein den großen Wurf zu, will aber nicht unterwürfig werden

Dirk Schuster will deshalb auch die drei zusätzlichen Regenerationstage – Aue hatte am Freitag vergangener Woche gespielt, Holstein erst am Montagabend – nicht als Vorteil verstanden wissen. Die Reise, für die Sachsen die längstmögliche in der Liga, sie frisst jeden Vorteil wieder auf. „Wenn man abends aus dem Bus steigt, hat man den halben Sitz im Rücken“, sagt Schuster lachend.

Mit einem oder sogar drei Punkten als Beute im Kofferraum ließe sich die Rückfahrt dann geradezu komfortabel an. Aber so weit muss es natürlich erst einmal kommen gegen, trotz allem, favorisierte Kieler. „Wer so eine Mannschaft beisammen hat“, so Schuster über die KSV, „der kann sich schon berechtigte Hoffnungen machen, dass es zum ganz großen Wurf reicht.“ Für Aue aber kein Grund, unterwürfig zu sein.