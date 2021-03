Mehr geht nicht in der Zweiten Fußball-Bundesliga: Am 24. Spieltag treffen die Top Vier direkt aufeinander. Holstein Kiel spielt am Montagabend beim Hamburger SV, die SpVgg Greuther Fürth empfängt Spitzenreiter VfL Bochum. Der Überblick vorm Doppel-Gipfel.