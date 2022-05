In der Fußball-Regionalliga Nord rutschte Holstein Kiel II am letzten Spieltag noch auf den vierten Platz ab. Die Jungstörche trotzten dem neuen Meister VfB Oldenburg vor 3666 Zuschauern im Marschweg-Stadion zwar ein 1:1 ab, mussten Werder Bremen II in der Tabelle aber noch vorbeiziehen lassen.