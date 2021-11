Hamburg

Die Jungstörche sind zurück an der Spitze. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewann Holstein Kiel II in der Fußball-Regionalliga Nord im Wolfgang-Meyer-Stadion beim Hamburger SV II auf beeindruckende Art mit 3:0. Jetzt reicht den Kielern am Sonnabend um 14 Uhr im Heimspiel gegen den FC St. Pauli II bereits ein Punkt, um drei Spieltage vor dem Ende der Vorrunde das Ticket für die Meisterrunde zu lösen.

„Es war eine auch in der Höhe verdiente Niederlage. Die stehen nicht umsonst da oben“, lobte HSV-Coach Pit Reimers die Leistung der U 23-Störche. Die zogen nach 15 Minuten der Anpassung an das tiefe Geläuf Tempo und Zügel an. Immer wieder knackte die KSV den HSV über die Flügel. Nach Gueye-Flanke aus dem Halbfeld setzte Manuel Schwenk in seinem Startelf-Comeback nach Muskelfaserriss einen Kopfball knapp neben das Tor (18.).

Laurynas Kulikas und Phillip König lassen Jungstörche jubeln

Phillip König prüfte HSV-Torwart Leo Oppermann erst per Flachschuss (19.) und zwei Minuten später per gefühlvollem Schlenzer, den Oppermann gerade noch ins Toraus wischen konnte. Der HSV hing im Verteidigungsmodus fest und sah sich kurz darauf dem 0:1-Rückstand gegenüber, weil Laurynas Kulikas einen Ndure-Rückpass eiskalt über die Torlinie drückte (23.). Doch die Coolness vor dem Kasten ging Kulikas kurzzeitig verloren, als er in der Folge zwei Mal aussichtsreich an Oppermann (29./42.) scheiterte.

Holsteins Doppelpacker Phillip König (re.) enteilt HSV-Kapitän Maxwell Gyamfi (li.). Quelle: Jan-Phillip Wottge

Zur Halbzeit wechselte KSV-Coach Sebastian Gunkel absprachegemäß Leitstorch Tim Siedschlag für Jungprofi Jonas Sterner ein. Und der Routinier fügte sich glänzend ins Kieler Powerplay ein. Per Steckpass initiierte er den Slalomlauf von Phillip König um Oppermann herum zum 2:0 (50.). Nach geblocktem Gueye-Schuss traf König nach 57 Minuten die Unterkante der Latte, wenig später schnürte der 21-Jährige seinen Doppelpack (65.). Kulikas und König – K&K-Monarchie bei den Jungstörchen und der Sprung auf den Regionalliga-Thron.

KSV-Coach Sebastian Gunkel mit Extralob für Tim Siedschlag

„Wir haben eine sehr reife Leistung abgeliefert. Die schweren Platzbedingungen muss man erstmal so annehmen. Auch wenn ich es nur selten tue, muss ich heute einen einzelnen Spieler loben: Tim Siedschlag. Er will immer spielen. Er hat immer Spaß. Und auch wenn er erst auf der Bank sitzt, klagt er nicht, sondern macht in der zweiten Halbzeit mit seiner Übersicht den Unterschied“, lobte Gunkel seinen Kapitän. Für den HSV hätte es durchaus noch dicker kommen können, wenn Kulikas (73./77.) in der Schlussphase seine zwei Hochkaräter verwandelt hätte.

Einziger Wermutstropfen: Nico Carrera sah kurz vor Schluss seine fünfte Gelbe Karte und fehlt gegen den FC St. Pauli II. HSV-Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch war ebenfalls angetan von den Jungstörchen: „Sie haben eine gute Qualität und haben das mit Ruhe gespielt.“

Schiedsrichter: Yannick Rath (TSV Osterholz-Tenever) – Tore: 0:1 Kulikas (23.), 0:2 König (50.), 0:3 König (65.) – Gelbe Karten: Sommer/Carrera – Zuschauer: keine.