In der Fußball-Regionalliga Nord tritt Holstein Kiel II am Freitagabend um 19 Uhr als Tabellenführer beim SC Weiche Flensburg 08 an. Gegen die Flensburger um den Kieler Fußballgott Patrick Herrmann kassierten die Jungstörche ihre letzte Niederlage. Es folgten neun ungeschlagene Spiele.