Holstein Kiel: „Iggy“ und „Jojo“ wertvoll wie selten

Dresden/Kiel

Trotz ihrer Vertragslaufzeiten bis 2023 galten sie in Fan-Kreisen eher als Auslaufmodelle beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Beim 0:0 in Dresden gaben der 35-jährige Johannes van den Bergh und der 31-jährige Aleksandar Ignjovski die passende Antwort.

Ostersonnabend im Rudolf-Harbig-Stadion, Spielminute 36: Störche-Keeper Ioannis Gelios patzt nach der zweiten Dynamo-Ecke, Alarm im KSV-Hoheitsgebiet, doch „Jojo“ van den Bergh rettet kurz vor der eigenen Torlinie. Sekunden vor dem Ablauf der regulären Spielzeit blockt der Linksverteidiger dann einen Schuss von Morris Schröter und sichert damit das Remis.

Serbische Kontraste: Wenn ein Goldschmied eine Monster-Grätsche auspackt

Die 60. Minute: „Iggy“ Ignjovski fährt im Holstein-Strafraum dem freistehenden Ransford-Yeboah Königsdörffer ebenso riskant wie perfekt in die Parade. Eine spektakuläre Monster-Grätsche des Kieler „Sechsers“ aus vollem Sprint in höchster Abwehrnot.

Für van den Bergh war das Gastspiel an der Elbe der 233. Zweitliga-Einsatz (!). Ignjovski stand zum 105. Mal bei einer Partie im Bundesliga-Unterhaus auf dem Rasen. Der Serbe (bislang nur vier Einsätze in dieser Saison) hatte schon beim 1:0-Triumph gegen den HSV in der Vorwoche ab der 27. Minute seine Qualitäten im defensiven Mittelfeld eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der ehemalige Platzhirsch van den Bergh rutschte derweil gegen Dynamo auch aus Gründen der akuten Personalnot im Lager der Störche erstmals seit dem 21. November des Vorjahres (1:2 in Heidenheim) wieder in die Startelf.

Qualität auf Abruf: Eine beruhigende Erkenntnis für Cheftrainer Marcel Rapp

„Es ging darum, nicht zu verlieren. Wenn man das Spiel sieht, wäre durchaus mehr drin gewesen, wenn wir etwas abgezockter gewesen und nicht so viel Druck im Spiel gewesen wäre. Wir haben zwar einen ordentlichen Vorsprung, wollen aber weiterhin Spiele gewinnen und die 40-Punkte-Marke erreichen“, sagte van den Bergh, seit dem 1. September 2017 bei den Störchen und damit dienstältester Kieler nach Alexander Mühling, mit der Erfahrung von insgesamt 319 Partien in Liga eins und zwei.

Hier der Rasen-Heißsporn Ignjovski (zwölf Länderspiele für Serbien, 117 Bundesliga-Einsätze), der während seiner Karriere im Kontrast zu seinem eher rustikalen Fußball-Handwerk eine Ausbildung zum filigranen Goldschmied absolvierte, dort der abgezockte van den Bergh – selten waren die „Oldies“ wertvoller als in Dresden. Für Cheftrainer Marcel Rapp eine beruhigende Erkenntnis. Und dies nicht nur in personellen Notzeiten.