Brescia

Der 28-Jährige steht derzeit beim italienischen Zweitligisten Brescia Calcio unter Vertrag, spielt dort unter der Milan-Legende Filippo Inzaghi, aktueller Cheftrainer in Brescia. Die Italiener sollen ein Angebot der KSV für den 1,95-Meter-Mann angenommen haben, berichtet das Magazin „DV“. Holstein wollte sich zu dem Gerücht auf Anfrage nicht äußern.

Hólmbert Fridjónsson: Bei Brescia zuletzt verletzungsgeplagt

Fridjónsson spielte in seiner Karriere unter anderem bereits für Celtic Glasgow und Brøndby IF, nach Italien war er erst im Oktober 2020 gewechselt. In der vergangenen Saison kam der isländische Nationalspieler (sechs Spiele, zwei Tore) verletzungsbedingt nur zu neun Kurzeinsätzen.