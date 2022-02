Kiel

Die Personalbaustellen im Kader von Fußball-Zweitligist von Holstein Kiel werden von Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver nach und nach geschlossen. Am Mittwoch gab der Verein die dritte Vertragsverlängerung binnen einer Woche bekannt: Linksverteidiger Johannes van den Bergh hat sein auslaufendes Arbeitspapier bei den Störchen um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

„Johannes van den Bergh ist mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seinen spielerischen Qualitäten eine feste Größe in unserem Team“, erklärte Stöver die Vertragsverlängerung. „Er übernimmt Verantwortung und bringt sich aktiv in die tägliche Arbeit ein. Daher sind wir der Überzeugung, dass er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft sein wird.“

van den Bergh: „Habe mit der KSV tolle und sportlich erfolgreiche Jahre erlebt“

„Ich bin sehr dankbar und freue mich sehr darüber, ein weiteres Jahr in Kiel bleiben zu dürfen“, wird van den Bergh selbst in einer Mitteilung des Klubs zitiert. „Ich habe mit der KSV tolle und sportlich erfolgreiche Jahre erlebt. Daran möchte ich auch im kommenden Jahr anknüpfen.“ 135 Mal lief der Linksverteidiger für die Störche in Pflichtspielen auf und gehört zu den dienstältesten KSV-Profis.

Im September 2017 war van den Bergh vom damaligen spanischen Zweitligisten FC Getafe nach Vertragsauflösung zum Nulltarif zu Holstein gewechselt – und wurde an der Förde zum Dauerbrenner. Als Vertreter für den verletzten Christopher Lenz geholt, erkämpfte sich der Linksverteidiger einen Stammplatz in der Kieler Abwehr, den er bis zuletzt nicht hergeben wollte. Nach seinem Mittelhandbruch im Dezember kam der 35-Jährige im laufenden Kalenderjahr bislang zu zwei Kurzeinsätzen gegen Regensburg und Aue.

Neumann, Arp und Gelios mit auslaufenden Verträgen

Nach den Vertragsverlängerungen von van den Bergh, Fin Bartels (bis 2023) und Philipp Sander (bis 2024) wird die Liste der im Sommer auslaufenden Verträge unter den Holstein-Profis immer kürzer: Nur die Zukunft von Ersatztorhüter Ioannis Gelios, Leih-Angreifer Fiete Arp und dem umworbenen Rechtsverteidiger Phil Neumann ist damit noch offen.