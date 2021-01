Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend im Millertor-Stadion beim FC St. Pauli 1:1-Unentschieden gespielt. Omar Marmoush brachte die Hamburger in der 52. Minute in Führung. Drei Minuten nach seiner Einwechslung traf KSV-Joker Joshua Mees (62.) für die Kieler Störche.