Holsteins vorerst letzter Transfer Joshua Mees hat sich gut eingelebt in seinen ersten Tagen bei Holstein Kiel. Am Donnerstag wird der Neue von Union Berlin im Testspiel gegen Liga-Rivale FC St. Pauli (14 Uhr, Live-Ticker auf KN-online) erstmals im KSV-Dress auf dem Platz zeigen dürfen, was er kann.