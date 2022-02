Karlsruhe

Es geht voran auf der Achterbahn – wie die Anhänger des Karlsruher SC ihren Verein in einem beliebten Fan-Lied betiteln. Der KSC-Rollercoaster, in dieser Zweitliga-Saison mal wieder mit vielen Auf und Abs, dreht am Wochenende eine Kurve im Holstein-Stadion. Welches Gesicht das Team am Sonnabend (13.30 Uhr) bei Holstein Kiel zeigt, ist kaum vorhersehbar.

Gerät der Karlsruher SC noch in den Abstiegskampf?

Vergangene Woche hatten die Badener zwei gezeigt: Erst war da die desaströse 0:2-Niederlage im Nachholspiel am Dienstag gegen Abstiegskandidat SV Sandhausen, die dafür sorgte, dass das Thema Abstiegskampf erstmals auch rund um den Wildpark aufkochte. „Wissen Sie, was wichtig ist für diese Mannschaft? Dass sie in der Zweiten Liga bleibt“, monierte Chefcoach Christian Eichner auf einer Pressekonferenz mit Blick auf die traditionell hohe Erwartungshaltung in Karlsruhe.

Seine Mannschaft hatte verstanden. Beim furiosen 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg drehte der KSC nach dem 0:1-Rückstand auf, war – wie Eichner sagte – „scharf und spitz“: stark im Pressing, herausragend bei Standards, effektiv vor dem Tor. Sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16: ein einigermaßen beruhigendes Polster. Platz elf, die schlechteste Tabellenplatzierung in dieser Saison, konnten die Karlsruher trotz des Dreiers nicht verlassen – weil auch Tabellennachbar Holstein am Vortag in Aue gewonnen hatte.

Gegen Holstein: Philipp Hofmann traf in den vergangenen zwei Spielen drei Mal

Doppelt erfolgreich für die Blau-Weißen gegen den „Club“ war Philipp Hofmann, der auch bei den KSV-Verteidigern einen Namen hat. Der wuchtige Angreifer (zwölf Tore) hatte im Hinspiel im September für den späten 2:2-Ausgleich gesorgt. Noch stärker eingebrannt hat sich aber die Erinnerung an den 16. Mai 2021 ins Störche-Gedächtnis. Als Holstein im Saisonendspurt noch ein Sieg für den Bundesliga-Aufstieg fehlte, war es ebenso Hofmann, der die KSV beim 3:2 zweimal ins Mark traf.

Simon Lorenz und Co. werden den 28-Jährigen am Sonnabend insbesondere bei hohen Bällen im Auge behalten müssen: Kein Spieler gewann in der Zweiten Liga mehr Kopfballduelle (160) als Hofmann, der mit seinen 1,95 Metern buchstäblich die Höhepunkte im KSC-Spiel setzt.

Das große Highlight wartet in dieser Saison aber nicht in der Liga, sondern im Pokal. Als einer von vier Zweitligisten haben die Badener nach dem 1:0 beim TSV 1860 München das DFB-Pokal-Viertelfinale erreicht. Die KSC-Fans träumen bereits, dass der Pott nach dem Pokalsieg 1955 in diesem Jahr ein zweites Mal den Weg in den Wildpark finde. Es wäre ein weiterer Looping in der Karlsruher Achterbahn.