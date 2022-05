Kiel

Es ist Druck auf dem Kessel vor der Mitgliederversammlung von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am 17. Mai. Die KSV-Fanszene hat im Vorfeld mobil gemacht, Anträge auf Satzungsänderungen eingereicht und sich öffentlich über den Umgang des Vereins damit echauffiert. Über allem steht ein Drang nach Mitbestimmung, mit dem die KSV-Bosse so zuvor nie konfrontiert waren.

Block 501: Zwei Anträge auf Satzungsänderungen

Vergangene Woche meldete sich Holsteins größte Fan-Vereinigung „Block 501“ zu Wort. In einer Mitteilung informierte das Bündnis über zwei eingereichte Anträge für die kommende Mitgliederversammlung. Zum einen soll die 50+1-Regel in der Satzung verankert, zum anderen eine paritätische Verteilung der Geschlechter im Aufsichtsrat angestrebt werden. Der Aufreger: In der kurz darauf vom Verein versendeten Tagesordnung tauchten die Anträge nicht auf. Ein Manöver des Vereins, um unbequeme Debatten zu ersticken? Das zumindest glaubten einige Anhänger.

Holsteins Aufsichtsratvorsitzender Stefan Tholund beschwichtigt. „Die Aufregung ist nicht berechtigt, weil der Verein die Anträge ja zulässt“, sagt der Rechtsanwalt und führt aus: „Wir müssen schriftlich und in Papierform einladen. Das machen wir – wie viele Vereine auch – durch die Vereinszeitung. In diesem Fall war es so, dass die bereits gedruckt war, als die Anträge eingegangen sind.“

Tholund versteht aber auch das Unbehagen der Antragsteller. „Der Eindruck, der entsteht, wenn man sich auf solche Formalien beruft, ist natürlich: Da will jemand Diskussionen unterdrücken“, so der Aufsichtsratsboss. „Damit das nicht passiert, werden wir zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einladen, die direkt im Anschluss stattfindet, wo über die Anträge abgestimmt wird.“ Die Mitglieder würden in den nächsten Tagen die entsprechende Einladung erhalten. Ein Entgegenkommen Holsteins, das dem inneren Klub-Frieden dienen könnte.

Rund 200 Mitglieder für Versammlung angemeldet

Ebenso interessant: In den vergangenen Jahren gingen die Mitgliederversammlungen der KSV geräuschlos über die Bühne. Im Mai 2019 waren von den damals knapp 3000 Vereinsmitgliedern nur 90 anwesend. Sie nickten den Aufsichtsrat ab, erteilten ihm das Mandat für die kommenden drei Jahre. Eine Formalität, so der Eindruck. Pressevertreter waren zu der Versammlung zwecks Berichterstattung nicht eingeladen.

Im Mai 2022 weist der Verein 3292 Mitglieder auf seiner Homepage aus. Und das Werben der Fanszene um Basis-Demokratie und Mitbestimmung im Verein scheint zumindest etwas gefruchtet zu haben: Immerhin mehr als 200 haben sich für die kommende Versammlung angemeldet. Treten die Fans geschlossen auf, dürften sie auch bei der Wahl des Aufsichtsrates die entscheidende Rolle spielen.

Die Kandidaten für den Aufsichtsrat werden vom dreiköpfigen Wahlausschuss um den Ex-Holstein-Kicker Thorsten Neumann vorgeschlagen. Bei der KSV arbeitet der Wahlausschuss offenbar im Verborgenen: Weder seine Mitglieder werden auf der Klub-Website genannt, noch werden die für geeignet befundenen und den Mitgliedern vorgeschlagenen Kandidaten veröffentlicht. Bei vielen anderen Profiklubs ist beides die gängige Praxis.

Als wahrscheinlich gilt, dass der Wahlausschuss bis zur Wahl am 17. Mai keine großen Veränderungen auf seiner Vorschlagsliste des Aufsichtsrats vornehmen wird. Der Vorsitzende Stefan Tholund gehört dem Gremium wie seine Kollegen Gerhard Lütje, Hermann Langness und Axel Hüsgen bereits seit 2007 an, als der Verein seine jetzige Satzung implementierte. Der Mediziner Walter Jonat ist seit 2019 Mitglied des Rates. Fünf Männer im Alter zwischen 63 und 81 Jahren. Keine Frau.

KSV-Aufsichtsrätin? Stefan Tholund: „Es ist an der Zeit“

„Dass wir kein weibliches Mitglied im Aufsichtsrat haben, finde ich nicht gut“, sagt auch Tholund auf Nachfrage dieser Zeitung. „Ich muss aber auch sagen: Zu mir ist in 15 Jahren noch keine Frau gekommen, die sagte, sie möchte Aufsichtsrätin bei Holstein werden.“ Und mit Blick auf den Fan-Antrag auf Verankerung in der KSV-Satzung. „Ich würde es begrüßen, wenn sich das ändert und es ist an der Zeit. Durch den Antrag wird der Verein gezwungen, sich mit diesem Thema stärker zu befassen.“

Der andere große Verein in der Stadt, Handball-Rekordmeister THW Kiel, ist da längst weiter. Marc Weinstock, Aufsichtsratsvorsitzender der Zebras, wollte 2019 einen freien Platz im Aufsichtsrat mit einer Frau besetzen und fragte dafür bundesweit in Netzwerken, bei denen Frauen gelistet sind, die sich für Aufsichtsratsposten im Sport interessieren. So wurde TV-Moderatorin Gaby Papenburg (62) unter großer Beachtung der Öffentlichkeit die erste Aufsichtsrätin des Kieler Bundesligisten.

Das besagt die 50+1-Regel Die 50+1-Regel ist eine Schutzklausel im deutschen Profifußball, durch die der Einfluss von Investoren beschränkt werden soll. Die Regelung besagt, dass im Falle einer Ausgliederung die Mehrheit der Gesellschaftsanteile beim Mutterverein, also in den Händen der Mitglieder bleiben muss. Relevant wird dies erst, wenn die Profiabteilung in eine GmbH oder Aktiengesellschaft ausgegliedert wurde. Holstein Kiel gehört zu den 13 Erst- und Zweitligisten, die noch als e.V. am Spielbetrieb teilnehmen. Das Holstein-Fan-Bündnis „Block 501“ will die Regel in der Vereinssatzung nun verankern, für den Fall, dass die Schutzklausel gekippt wird.

Bei Holstein Kiel ist die Wahl des höchsten Vereinsgremiums bislang eher geräuschlos vor sich gegangen. Ohne einer öffentlichen Vorstellung der Kandidaten oder einer inhaltlichen Diskussion zwecks demokratischer Willensbildung. Für einen DFL-Klub äußerst ungewöhnlich – das scheint auch der KSV klar zu werden.

„Wir stehen stärker unter Beobachtung, spätestens seit wir in die Zweite Liga aufgestiegen sind“, sagt Tholund. „Der Verein entwickelt sich in vielfacher Hinsicht zu einem Zweitligisten. Dazu gehört auch, dass es eine größere Fanszene gibt, die sich dann auch auf der Mitgliederversammlung zeigt.“ Und dort die Möglichkeit zur Mitbestimmung wahrnimmt. Sei es durch Satzungsanträge – oder bei der Aufsichtsratswahl.

Ohne Mehrheit muss innerhalb eines Monats neu gewählt werden

Übrigens: Sollten die Vorschläge des Wahlausschusses keine Mehrheit finden, muss innerhalb eines Monats eine weitere Mitgliederversammlung einberufen werden, bei der dann auch Kandidaten aus dem Kreis der Mitglieder zugelassen sind. Ob dies geschieht, entscheiden gut 200 Mitglieder am 17. Mai ...