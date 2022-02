Kiel

Wenn Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp wechselt, sollten bei allen Mannschaften in der Zweiten Liga die Alarmglocken schrillen. Warum, zeigte sich mal wieder am Freitagabend: KSV-Stürmer „Otschi“ Wriedt, in der 69. Minute aufs Feld gekommen, trifft kurz vor dem Ende zum 3:2 gegen Erzgebirge Aue. Oder nur fünf Tage zuvor: Gegen Fortuna Düsseldorf ist es der eingewechselte Jonas Sterner, der in letzter Sekunde das 1:0 für die Störche erzielt.

Marcel Rapp: Trainer mit dem goldenen Händchen

Bereits sechs Mal bewies Rapp in dieser Saison ein goldenes Händchen und brachte einen späteren Torschützen aufs Feld – in nur 13 Spielen. Kein anderer Trainer weist eine solche Quote auf. Insgesamt kommt die KSV bereits auf zehn Joker-Tore in dieser Spielzeit – der höchste Wert der Liga, vor dem FC St. Pauli (acht). Die Störche haben die Super-Joker der Liga!

Auch Rapps Vorgänger Ole Werner und Interimstrainer Dirk Bremser hatten bei Einwechslungen bereits das richtige Gespür bewiesen. Werner wechselte dreimal einen Torschützen ein, Bremser brachte im Hinspiel gegen den SC Paderborn Joshua Mees ins Spiel, der zum 2:1-Auswärtssieg traf.

Joshua Mees ist der beste Joker der Zweiten Liga

Mees, aktuell bei den Störchen offenbar außen vor, ist zusammen mit Robert Leipertz (1. FC Heidenheim) der erfolgreichste Joker der Liga. Beide trafen vier Mal. Fabian Reese, Jann-Fiete Arp, Steven Skrzybski, und Julian Korb hießen die weiteren Joker-Torschützen der KSV in dieser Saison.