Kiel

Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten: Einen Tag nach der Vertragsverlängerung der 35-jährigen Klub-Ikone Fin Bartels vermeldete Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Donnerstag den längerfristigen Ausfall von Hauke Wahl. Die bittere Diagnose für den Kapitän der Störche: Pfeiffersches Drüsenfieber.

Zuletzt hatte der 27-jährige Abwehrchef am 16. Januar beim 1:1 „auf Schalke“ auf dem Rasen gestanden. „Hauke geht es jetzt wieder besser als in den letzten Wochen. Es ist aber noch nicht abzusehen, wann er wieder zurückkommt“, sagte KSV-Cheftrainer Marcel Rapp.

Mittelfeld-Motor Alexander Mühling wieder im Aufgebot der Störche

Fehlen werden im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue am Freitag (18.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) dazu Noah Awuku (Aufbau nach Kreuzbandriss), Mikkel Kirkeskov (Achillessehnenprobleme) und auch Innenverteidiger Stefan Thesker, der wegen einer Wadenprellung weiter passen muss. Dagegen zählt Alexander Mühling nach Gelbsperre wieder zum Aufgebot der Störche.

Mit dem 29-jährigen Top-Elfmeterschützen dürfen die Kieler zugleich auf mehr Kreativität und Präzision im Spielaufbau als zuletzt beim schwer erkämpften 1:0-Heimerfolg gegen Düsseldorf am vergangenen Sonntag hoffen. „Alex hat nicht umsonst in den letzten Jahren gefühlt jedes Spiel gemacht. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Ich bin froh, mit ihm wieder eine Alternative mehr im Mittelfeld zu haben“, so Rapp.

Im Erzgebirge lockt Kieler Saisonpremiere: Drei Siege in Folge

Mit dem dritten Sieg in Folge könnte die KSV Holstein im Erzgebirge nicht nur eine Saisonpremiere feiern, sondern zugleich einen Meilenstein auf dem steinigen Weg in die obere Tabellenhälfte setzen. Rapp indes hält es dagegen eher mit der Realität denn mit dem Konjunktiv: „Wir streben immer die maximale Ausbeute an. Aber wir wissen auch, was für Aue auf dem Spiel steht, was auf uns zukommt.“

Vor dem Anpfiff, 11. Februar, 18.30 Uhr Erzgebirge Aue: Männel – Strauß, Barylla, Bussmann, Carlson – Jonjic, Fandrich, Riese, Zolinski – Nazarov, Owusu. Es fehlen: Balls (Reha nach Knie-OP), Ferjani, Gnjatic (beide Reha nach Fuß-OP), Gonther (Oberschenkelprobleme), Siljaric (krank). Gelbe Gefahr: Carlson, Jonjic, Zolinski (je 4). Holstein Kiel: Dähne – Neumann, Lorenz, Komenda – Holtby – Korb, Mühling, Porath, Reese – Bartels, Pichler. Es fehlen: Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Thesker (Wadenprellung), Kirkeskov (Achillessehnenprobleme), Awuku (Aufbau nach Kreuzbandriss). Gelbe Gefahr: Holtby (4). Zweitliga-Auswärtsbilanz der Störche in Aue: zwei Siege, ein Remis, eine Niederlage. Anpfiff: 18.30 Uhr im Erzgebirge-Stadion. Sky überträgt ab 18 Uhr live.

Mit 13 Punkten Rückstand auf den Tabellenzehnten von der Förde belegen die Sachsen aktuell den ersten der beiden direkten Abstiegsränge. „Viel Einsatz und viel Kampf“ erwartet der 42-jährige Coach. Und dazu eine amtliche Portion Emotionen von den Rängen, die mit 8000 Zuschauern gefüllt sein dürfen: „Mannschaft und Fans werden alles in die Waagschale werfen.“

Cheftrainer Marcel Rapp kann „Navi“ ausschalten

Der Reiseplan der Störche ist vergleichsweise komfortabel gestaltet: Dem Charterflug nach Dresden folgt die rund einstündige Bustour in Richtung Aue. Die dazu erforderliche Routenführung benötigt Rapp in heimischen Gefilden nicht mehr. „Ich brauche für die Fahrt ins Holstein-Stadion kein Navi mehr“, sagt der aus Hoffenheim ins Nest der Störche gestoßene Fußballlehrer.

Ein Flachs mit ernstem Hintergrund. Denn Rapp sieht sein seit fünf Partien in Serie ungeschlagenes Team nicht nur mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse auf einem guten Weg: „Man sagt, nach 100 Tagen sollte man die Handschrift eines Trainers erkennen. Ich glaube, man kann meine jetzt schon ein bisschen besser erkennen.“ Der mahnende Appell folgt dem positiven Zwischenfazit auf dem Fuße: „Jetzt gilt es, kein Stück nachzulassen.“