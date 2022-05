Holstein Kiel: "Knipser" Korb und das Signal für die kommende Saison

Kiel

Der Moment nach dem Moment geht an ihm fast vorbei. „Ich wusste nicht genau, ob es Abseits war oder nicht. Deshalb habe ich erst einmal Vorsicht walten lassen beim Jubel. Dann kamen schon die Jungs – und das Ding hat zum Glück gezählt.“ Julian Korb, Torschütze des 3:2 für Holstein Kiel gegen Werder Bremen, gefeierter Held dieser 85. Minute im Weserstadion. Er zögert noch ungläubig, da ist er schon im Auge des Kieler Party-Orkans. Der finale Vollstrecker. Klassenerhalt.

Eine Saison der Extreme geht zu Ende für Korb und die Störche. Eine Saison, in der sie zeitweise am Abgrund wandelten, die Kurve kriegten. Und als Team gewachsen sind. Der gesellige Mannschaftsabend am Sonnabend nach dem Spiel: Ausdruck von etwas, das man Zusammengehörigkeitsgefühl nennt. Ein Begriff so sperrig wie langwierig in seiner realen Entstehung. Auch bei Holstein Kiel hat es gedauert, um nun an diesem Punkt zu sein.

„Es braucht Zeit, es braucht gemeinsame Erlebnisse – positive wie negative“

„Nach der letzten Saison war viel Enttäuschung da. Dazu ist eine wichtige Achse gegangen, einige Neue wie ich sind dazugekommen. Da ist es klar, dass sich das erst einmal finden muss“, sagt Korb mit Blick auf den Teamgeist, den sie nunmehr für alle sichtbar aus der Lampe gelassen haben. „Das braucht eine Weile und geht nicht von heute auf morgen. Das ist in einer Fußballmannschaft nicht anders als in anderen Bereichen. Es braucht Zeit, es braucht gemeinsame Erlebnisse – positive wie negative.“

Das Erlebnis an der Weser, so sieht es Rechtsverteidiger Korb, könne sogar über diese Spielzeit hinaus nachhallen. „Ich glaube, dass solche Spiele wie in Bremen noch einmal zusätzlich helfen, den Teamspirit zu stärken. Beim Tabellenführer auswärts 0:2 zurückzuliegen und es dann zu schaffen, so ein Spiel noch zu drehen – das gibt Selbstvertrauen, das auch für die nächste Saison wichtig werden kann“, sagt der 30-Jährige. „Das sind Momente, die man sich als Mannschaft schaffen muss.“

Holstein Kiel im Mai 2022, das ist ein intaktes Gebilde mit einem intakten Plan. Der auch deshalb umsetzbar ist, weil es Spieler wie Julian Korb gibt. Der vor der Saison aus der Vereinslosigkeit an die Förde geholte Ex-Gladbacher und -Hannoveraner zeigte in Bremen eindrucksvoll, welchen Wert er für Trainer Marcel Rapp hat, haben kann. In Dresden (0:0) und gegen Heidenheim (1:1) in der Viererkette aufgeboten, lief Korb gegen Werder als Flügelverteidiger in einem 3-4-1-2 auf, schob extrem hoch, zwang Gegenspieler Felix Agu so ständig ins Dilemma – und schlug dann als verkappter Goalgetter eiskalt zu.

„In einer Fünferkette versuche ich schon immer, mit in die Box reinzugehen“, sagt Korb. Und folgt damit einem Trend im Weltfußball. Der torgefährliche ballferne Außenverteidiger, im Rücken der Abwehr diagonal einstartend – ein Erfolgsmodell, wohl von keiner Mannschaft so perfektioniert wie von Atalanta Bergamo. Aber auch Holstein kann es. Korb kann es. Sein Treffer in Bremen: das dritte Saisontor für ihn. So viele wie nie in seiner Karriere.

Dabei war das 3:2 an der Weser eigentlich ein klassisches Stürmertor. Korb lauerte zuvor schon im Halbraum, ging dann nach dem Steckpass von Finn Porath auf „Otschi“ Wriedt auf den ersten Pfosten, zog Anthony Jung mit sich – und verschaffte Ahmet Arslan den entscheidenden Platz zum Abschluss. Gehalten, vor die Füße von Korb, beeindruckende Handlungsschnelligkeit – 3000 Kieler Fans in Ekstase, elf Störche auf dem Platz und acht auf der Bank in Ekstase. Ein Team.

Und als solches haben sie noch etwas vor. „Wir tun gut daran, genau so weiterzumachen. Wir sind jetzt Neunter, das sieht schon mal sehr viel besser aus als noch vor einigen Wochen. Es wäre natürlich schon cool, wenn wir es schaffen, jetzt auch in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben“, sagt Korb. „Wir wollen die Saison nicht einfach irgendwie ausklingen lassen, sondern das Maximale herausholen, am besten noch zwei Siege.“

Für einen schönen Abschluss in Sandhausen am Sonntag nächster Woche. Zuvor, an diesem Sonntag, kommt der 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr). In der Hinrunde verlor die KSV gegen den „Club“ knapp mit 1:2. Dass es kurz vor Spielende noch mal spannend wurde, war dem späten Anschlusstreffer durch einen Rechtsverteidiger mit Riecher zu verdanken. Sein Name: Julian Korb.