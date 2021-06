Vollzug und Spekulation: Eine Woche vor dem Start in die Saisonvorbereitung sorgten am Montag prominente Namen für Schlagzeilen rund um den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Am Nachmittag präsentierte Liga-Konkurrent Hamburger SV den KSV-Mittelfeld-Taktgeber Jonas Meffert offiziell als Neuzugang.