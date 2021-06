Kiel

Die Tage ziehen ins Land. Und der Schmerz, er lässt allmählich nach. Zumindest so weit, dass sie wieder Worte für das finden, was da geschehen ist. Am Dienstag äußerten sich einige Profis von Holstein Kiel in den Sozialen Medien zur abgelaufenen Saison und zum Scheitern am 1. FC Köln in der Relegation zur Fußball-Bundesliga.

„Nur langsam wird mir bewusst, dass wir trotz alledem ein für den Verein historisches Jahr gespielt haben, auf das wir alle stolz sein können“, schrieb etwa Phil Neumann bei Instagram. Fabian Reese befand, ebenfalls bei Instagram, die Mannschaft sei „enger zusammengerückt“ durch die erfolgreichste Zweitliga-Saison in der Geschichte der KSV. „Und jeder einzelne hat sich weiterentwickelt und Momente fürs Leben gesammelt.“

Finn Porath: "Wir hätten euch gerne in die Bundesliga gebracht"

Und Finn Porath schrieb: „Wenn ich eines aus dieser Saison mitnehme, dann, dass man mit Zusammenhalt alles erreichen kann. Auf dem Platz und in unserer Gesellschaft.“

Die Leere nach dem geplatzten Traum vom Aufstieg, sie verflüchtigt sich allmählich. „Wir hätten euch Fans und die Stadt Kiel gerne in die Bundesliga gebracht, vielen Dank für all die Unterstützung“, schrieb Porath. „Wir kommen wieder.“

Dominik Reimann unterschreibt in Magdeburg

Aber nicht jeder wird zurückkehren. Sechs Störche verlassen den Klub: Janni Serra geht zu Arminia Bielefeld, Niklas Hauptmann kehrt zu seinem Stammverein 1. FC Köln zurück, Dominik Reimann unterschrieb am Dienstag bis 2023 beim Drittligisten 1. FC Magdeburg, Jannik Dehm wird nach seinem Abschied mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht.

Wohin es Benjamin Girth nach seinem Vertragsende zieht, ist noch unklar. Dafür konkretisiert sich zumindest das Ziel von Jae-Sung Lee. Der Südkoreaner ist mit Ende seiner dreijährigen Zeit in Kiel in die Heimat aufgebrochen, um die WM-Qualifikation zu spielen. Im Kreise der Nationalmannschaft gab Lee dann auf einer Pressekonferenz Einblicke in seine Zukunftsplanung.

Zwar konnte der 28-Jährige noch keinen neuen Verein präsentieren – aber er verriet, was er vorhat: Lee will in die Bundesliga oder in die englische Premier League. Wobei er offenbar weiterhin einen Wechsel innerhalb Deutschlands in die Erste Liga bevorzugt.

Hat Holstein Kiel Sandhausens Kevin Behrens auf der Liste?

Unterdessen lassen Neuverpflichtungen bei der KSV noch auf sich warten. Dem „Kicker“ zufolge soll sich Holstein mit Kevin Behrens vom SV Sandhausen als Ersatz für Angreifer Serra beschäftigen. Der Vertrag des 30-Jährigen beim SVS läuft aus. Behrens’ 13 Saisontore sollen aber auch Werder Bremen auf den Plan gerufen haben.

Der Absteiger und künftige Ligakonkurrent der Kieler gilt dem Vernehmen nach als Favorit auf eine Verpflichtung: Behrens ist gebürtiger Bremer, wurde beim SVW ausgebildet. Zuvor war Behrens schon unter anderem mit einem Wechsel nach Südkorea in Verbindung gebracht worden.